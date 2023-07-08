تجاوَز عدد المسافرين الذين فضَّلوا النقل الجوي عبر مطارات تركيا 94 مليوناً خلال الأشهُر الستة الأُولى من العام الجاري.

وأعلنت المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، في بيان السبت، عن إحصاءات حركة الطائرات والركاب للفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

وأشار البيان إلى أن عدد الركاب الذين فضَّلوا النقل الجوي في يونيو/حزيران الماضي بلغ 21 مليونًا و1265 مسافراً، وفي الفترة من يناير إلى يونيو استخدم أكثر من 94 مليون مسافر المطارات التركية في الرحلات الداخلية والخارجية.

ووفقاً للبيان، بلغ عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت في المطارات الصديقة للبيئة 76 ألفاً و996 في الرحلات الداخلية، و83 ألفاً و25 في الرحلات الدولية خلال يونيو/حزيران.

وحسب البيان، بلغت حركة الطائرات التي أقلعت وهبطت في المطارات التركية 412 ألفًا و724 رحلة في الخطوط الداخلية، و352 ألفًا و823 في الخطوط الدولية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

وأوضح البيان أنه خلال الأشهُر الستة الأولى من العام الجاري بلغ عدد الركاب في الرحلات الداخلية في المطارات التركية 42 مليوناً و532 ألفاً و180 مسافراً، وعدد الركاب في الرحلات الدولية 51 مليوناً و823 ألفاً و728 مسافراً.