أُعلنت "مَسِيرات مواطنين" يَسُودها "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية، السبت، بعد أيام من مقتل الشاب نائل على يد شرطي خلال تدقيق مروري، ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.

ومَنع القضاء الفرنسي مَسِيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريماً لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي تُوفّي خلال عملية توقيف في 2016، مشيراً إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.

وأكّدت الناشطة آسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تُنظَّم المَسِيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على تويتر: "لن تكون في بومون سور واز مَسِيرة غداً (السبت)" كما كان مقرراً.

وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن بلاغاً سيصدر صباح السبت حول هذا التجمع في باريس "لأسباب تنظيمية، خصوصاً لأنه لم يعلن".

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عُرِض طلب التجمع من أجل تراوري عليها بشكل عاجل، إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وقالت المحكمة في بيان بعد جلسة قصيرة: "رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإنَّ حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".

وطلبت الشرطة من "المنظِّمين احترام قرار المحكمة هذا والدعوة علناً إلى عدم الذهاب إلى مكان الحدث".

وكشف موت نائل (17 عاماً) وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ عام 2005 في المدن مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة، إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

"صَبّ الزيت على النار"

وقالت آسا تراوري إنّ "الحكومة قررت صبّ الزيت على النار وعدم احترام وفاة أخي الصغير".

في ساحة الجمهورية التي ترتدي طابعاً رمزياً، ستنضم آسا تراوري إلى "مَسِيرة من أجل العدالة" أُعلنت من بين ثلاثين مظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.

فقد دعت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مَسِيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.

وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على حد قوله، هو "الدعوة إلى مظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعافَ بعدُ من عمليات النهب".

وأشار خصوصاً إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (أقصى اليسار) الذين دعوا إلى مَسِيرة بومون المحظورة.

ومنذ 27 يونيو/حزيران وُقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب، بينهم نحو 1160 قاصراً، حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.