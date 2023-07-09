لا تزال قضية تمرّد مجموعة "فاغنر" ورئيسها يفغيني بريغوجين في الداخل الروسي تلقي بظلالها بقوة وتثير تساؤلات، خصوصاً مع إسدال الستار على مشهد التمرّد واحتوائه بفضل وساطة بيلاروسية، بعد 24 ساعة حافلة بالأحداث.

وحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإنه جرى إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروسيا، في حين ستعود قوات "فاغنر" إلى معسكراتها ومقراتها.

كما أن بعض مقاتلي "فاغنر" ممن رفضوا منذ البداية الانخراط في تمرّد بريغوجين ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام إلى القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، ولن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية، وفق قناة "روسيا اليوم" الحكومية.

بريغوجين في بيلاروسيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وصول بريغوجين إلى مينسك، معتبراً أن بلاده ستستفيد من خبرات المجموعة الروسية العسكرية الخاصة، وفق وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

لوكاشينكو أكد أن بلاده لن تبني معسكرات لمقاتلي المجموعة في بيلاروسيا لكنها سوف تستوعبهم في أراضٍ مهجورة إذا أرادوا ذلك، كاشفاً عن أن أفرادها لا يزالون في لوغانسك شرقيّ أوكرانيا.

وأظهرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مشاهد التقطتها أقمار "سنتانيل 2" الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، يبدو أنها قاعدة عسكرية جديدة تعمل جماعة "فاغنر" على إنشائها قرب العاصمة البيلاروسية.

كانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن قوات "فاغنر" قد تؤسس قاعدة جديدة في منشأة عسكرية مهجورة قرب بلدة أسيبوفيتشي، الواقعة على بُعد 50 كلم عن مينسك، حسب "فوكس نيوز".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولة السابقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية، ريبيكا كوفلر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى فتح جبهة ثانية في بيلاروسيا ليحضّر مخزوناً استراتيجياً جاهزاً للقتال من أكثر "موسيقيّي فاغنر" كفاءة.

بدوره دعا أحد قادة "فاغنر" ويُلقب بـ"بريست" إلى عدم التسرع بوصف مقاتلي المجموعة بالخونة، وقال إن جزءاً من مقاتليها سيعملون في بيلاروسيا، حيث بات لدى الأخيرة قوات ذات قدرات قتالية كبيرة.

وأضاف "بريست" أن وجود قوات "فاغنر" في بيلاروسيا على مسافة نحو 100 كلم من كييف يثير قلق الناتو، مشيراً إلى أنه يريد رفع مستوى الاستعداد القتالي هناك. كما شدد على ضرورة الابتعاد عن الأوهام لأن بيلاروسيا "قد تضطر إلى مواجهة تطوّر جدّي للأحداث".

قلق الناتو

رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق ريتشارد دانيت، حذَّر من احتمال شن مقاتلي "فاغنر" هجوماً على أوكرانيا من بيلاروسيا، إذا تبع عدد كبير من المرتزقة قائدهم إلى المنفى هناك.

وقال دانيت لشبكة "سكاي نيوز"، "مسألة أنه ذهب إلى بيلاروسيا تثير القلق"، مشيراً إلى أن بريغوجين إذا أبقى على قوة قتالية فعّالة حوله، "فهو يمثّل تهديداً مجدداً للجانب الأوكراني" و"من المحتمل" أن تلجأ روسيا إلى استخدام "فاغنر" لمحاولة السيطرة على كييف مجدداً.

كما أن انتقال "فاغنر" يثير قلقاً متنامياً في بولندا وليتوانيا المتاخمتين لبيلاروسيا، إذ قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، إن بلاده تعزز حدودها مع بيلاروسيا.

فيما نقلت "رويترز"، عن نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، أن وارسو تعتقد أن نحو 8 آلاف مقاتل من "فاغنر" في بيلاروسيا بالفعل.

بدوره رأى الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، أن تمرّد "فاغنر" مناورة، ونقل المقاتلين إلى بيلاروسيا يجبر حلف شمال الأطلسي على "تعزيز" جناحه الشرقي.

ولهذا سارع وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى إعلان استعداد بلاده لنشر نحو 4 آلاف جندي في ليتوانيا مقابل 850 حالياً لتعزيز الجانب الشرقي للناتو.

من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيراقب تحركات "فاغنر" في بيلاروسيا من أجل "ضمان أمن" الدول الأعضاء في الحلف، لكنه شدّد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن عواقب انتقال بريغوجين وإعادة الانتشار المحتملة لجزء من قواته.

مساحة عداء أكبر

يقول رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية-الروسية الدكتور ماجد التركي، إن تصريحات الناتو حول "فاغنر" في بيلاروسيا "تحفيزية وخلقت مساحة عداء أكبر مع روسيا"، علاوة على تجييشٍ شعبيّ من أجل قبول القرارات التي اتخذها الناتو لدعم أوكرانيا.

ويوضح التركي لـTRT عربي، أن التصريحات البولندية تحدثت حول احتمالية انتقال رسمي لقوات "فاغنر" إلى بيلاروسيا، مشيراً إلى أن مخاوف وارسو مشروعة لكون الحدود البولندية-البيلاروسية تبلغ قرابة 420 كيلومتراً، واستدلّ بالمشكلة التي حدثت بين بولندا وبيلاروسيا في عام 2021 المتعلقة بقضية المهاجرين آنذاك.

ويلفت إلى أن التصريحات الأوروبية لم تتحدث حول نقل قوات "فاغنر" وإنما "إذا انتقلت تصبح تهديداً"، وشدد على أن كل ما يحدث يندرج في سياق "المماحكات السياسية"، مبيناً أن وجود "فاغنر"، سابقاً بكثافة تصل إلى 30 ألفاً في عدة مناطق بأوكرانيا، كانت أشد تهديداً على أوروبا وبولندا من وضعها الحالي.

وحول إمكانية أن يعزز الناتو حضوره العسكري بعد هذه التطورات، يوضح التركي أن الحلف يعزز حضوره في الدول الأعضاء ولكنه لا يستطيع فعل ذلك في غيرها، وإنما يمكنه أن يدعم هذه الدول لوجيستياً أو يزوّدها ببعض الأسلحة.

وبالإشارة إلى تمرّد "فاغنر"، يعتقد التركي أن مبررات الأحداث شكلياً موجودة في ظل المشكلات والخلافات بين زعيم المجموعة ووزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان، لكنه استدرك بالقول إن المبررات وظيفياً غير مقْنعة لأنه لا يمكن أن يتجرأ بريغوجين على أن يتحرك بقوة قوامها 25 ألفاً، في حين يبلغ تعداد الحرس الوطني الروسي أكثر من 350 ألفاً وموجود في كل المناطق الروسية.

ويضيف أن "فاغنر" وحدة عسكرية برّيّة، وبالتالي فإن أي تحرك للقوات البريّة يحتاج إلى الإمداد اللوجيستي وهذا غير متوفر، علاوة على أن أي قوات برّيّة تريد أن تتوغل في أرض عدو "تحتاج إلى غطاء جوي، وهذا غير موجود".

وخلص إلى أن التمرّد لا يمكن عَدّه حقيقياً و"لكن قد يكون ممارسة ضغط من (فاغنر) من أجل الحصول على مزيد من الصلاحيات أو إحراج وزير الدفاع"، متوقعاً أن تبقى المجموعة ولكن قد تتولى مهمات روسية خارج منطقة أوكرانيا.

واستبعد التركي أن يستعين لوكاشينكو بقوات "فاغنر" في الداخل البيلاروسي، خصوصاً أنه يحظى بإسناد كامل من الجيش الروسي، كما أن موسكو نقلت وحدة كاملة من الأسلحة التكتيكية النووية إلى بلاده، وهذه "قوة في حد ذاتها".

وأوضح أن "فاغنر" من الوحدات الخاصة التي يُطلق عليها بالمصطلح الوظيفي "مرتزقة"، وهي غير منضبطة ولا تُستخدم داخل الدول وإنما في مناطق الصراع خارج الدول، مثلما استعانت بها أمريكا في العراق وأفغانستان، وكذلك روسيا في سوريا وليبيا وإفريقيا.

ويشير إلى أن هذه الوحدات الخاصة قد لا تكون من نفس الجنسية أو القومية، ففي حال "فاغنر"، هناك عناصر روسية أو من دول المنطقة الناطقة بالروسية، وعناصر أخرى من دول منطقة الصراع كتلك التي في سوريا أو إفريقيا، و"هذا مهم جداً لمثل هذه الوحدات فيما يتصل بالتحرك والتنقل ومعرفة المناطق والخدمات اللوجيستية".

لا جبهة جديدة

من جانبه استبعد الباحث في شؤون دول أوراسيا فراس بورزان، أن تتدخل "فاغنر" في الحرب الروسية-الأوكرانية من خلال جبهة جديدة نحو كييف مستغلةً وجودها الجديد في بيلاروسيا.

وبيَّن بورزان لـTRT عربي، أن الصفقة الغامضة التي انتهى بها تمرّد بريغوجين أثارت أسئلة كثيرة لا إجابات مؤكدة عنها، "لذلك يوجد قلق مبرَّر من الدول المحيطة ببيلاروسيا، تحديداً بولندا وليتوانيا".

وحول الفيديو الذي قيل إنه لأحد قادة "فاغنر" حول مهامها في بيلاروسيا، يوضح الباحث أن هذه المجموعة ليست شركة مرتزقة أمنية، بل هي "جيش خاص للدولة الروسية وُظّف في استراتيجية الحرب الهجينة".

ويضيف أن هذا الجيش مّر بمراحل مختلفة في تطوره حتى أصبح ما هو عليه، ليخلص إلى أن بريغوجين "ليست لديه الإمكانات المالية واللوجيستية لاستعادة (فاغنر) إلى ما كانت عليه"، متوقعاً أن تطول فاغنر "إعادة هيكلة وتفكيك"، و"قد تعود بشكل مختلف إلى رعاية مصالح روسيا في الخارج".

وفيما يتعلّق بتمرّد بريغوجين، يقول بورزان إن التحرك كان حقيقياً وموجهاً ضد أطراف محددة في السلطة وليس ضد الرئيس الروسي بوتين، لذلك ما حدث "ليس انقلاباً"، ولكن الأخير لم يتسامح معه بسبب ما قال إنه انكشاف النظام الروسي داخلياً بشكل كبير.

وحول إمكانية الاستعانة بـ"فاغنر" داخل بيلاروسيا، يوضح المتحدث أن لوكاشينكو ألمح خلال خطابه الذي تحدث فيه عن التفاوض خلال التمرّد، إلى أن وجود بريغوجين مؤقت أو في نطاق ضيّق، مرجّحاً ألا يحدث تعاون بين الجانبين رغم التكهنات الكثيرة.