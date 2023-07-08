قالت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت إن 22 شخصاً قُتلوا وأصيب عشرات في قصف جوي شنه الجيش على مدينة أم درمان.

كما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم السبت تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ومشاركة سلاح الجو.

وأفاد شهود عيان باندلاع الاشتباكات جنوب الخرطوم، وتحليق الطيران الحربي بكثافة مع استخدام الأسلحة الثقيلة كالمدافع في القصف.

في السياق ذاته، شهدت مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم اشتباكات عنيفة وسط تحليق الطيران الحربي وقصف مدفعي.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج أحد أفقر بلدان العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.