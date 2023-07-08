سياسة
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تجدد الاشتباكات بالخرطوم.. مقتل 22 بقصف جوي للجيش السوداني على أم درمان
تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي، فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 22 شخصاً بقصف جوي للجيش على مدينة أم درمان.
تجدد الاشتباكات بالخرطوم.. مقتل 22 بقصف جوي للجيش السوداني على أم درمان
وزارة الصحة السودانية أعلنت مقتل 22 شخصاً واصابة العشرات / صورة: AA Archive
8 يوليو 2023

قالت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت إن 22 شخصاً قُتلوا وأصيب عشرات في قصف جوي شنه الجيش على مدينة أم درمان.

كما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم السبت تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ومشاركة سلاح الجو.

وأفاد شهود عيان باندلاع الاشتباكات جنوب الخرطوم، وتحليق الطيران الحربي بكثافة مع استخدام الأسلحة الثقيلة كالمدافع في القصف.

في السياق ذاته، شهدت مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم اشتباكات عنيفة وسط تحليق الطيران الحربي وقصف مدفعي.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج أحد أفقر بلدان العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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