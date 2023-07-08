سياسة
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شاهد| تشييع جنازتَي شابَّين قتلهما جيش الاحتلال في الضفة الغربية
شيع آلاف الفلسطينيين وسط وجنوب الضفة الغريبة جنازتَي شابَّين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة شعبية وفصائلية واسعة.
شاهد| تشييع جنازتَي شابَّين قتلهما جيش الاحتلال في الضفة الغربية
آلاف الفلسطينيين يشيعون جنازتَي فلسطينيَّين قتلهما الاحتلال في جنوب ووسط الضفة الغربية / صورة: AA
8 يوليو 2023

شيع آلاف الفلسطينيين وسط وجنوب الضفة الغربية السبت جنازتَي شابين قتلهما جيش الاحتلال في أوقات مختلفة.

وفي محافظة رام الله، جرت مراسم تشيع جنازة الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاماً)، وبدأت بنقله من المستشفى الاستشاري في رام الله إلى قرية عارورة شمال غرب رام الله مسقط رأسه.

وجابت جنازة حمدان شوارع القرية بمشاركة شعبية وفصائلية حيث دفن فيها.

والجمعة قُتل صالح برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في قرية أم صفا المجاورة لقريته، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، شارك مئات في تشييع جثمان الشاب علاء قيسية (28عاماً)، بعد نقله من مستشفى دورا الحكومي، إلى قريته.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في 26 مايو/أيار، علاء قيسية عند مدخل كنيس في مستوطنة تانا عومريم جنوبي الخليل.

وبعد ما يقرب من شهر ونصف تسلمت الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) جثمان قيسية بعد أن أفرج عنه الجانب الإسرائيلي.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يجيز احتجاز جثامين فلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالهم "أوراقاً تفاوضية" في المستقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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