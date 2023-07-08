سياسة
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6 قتلى أوكرانيين بقصف روسي وجدل أوروبي حول تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية
أعلنت أوكرانيا مقتل 6 مدنيين بقصف مدفعي روسي، فيما رفضت بريطانيا وإسبانيا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، بعد قرار واشنطن تزويدها بها.
6 قتلى أوكرانيين بقصف روسي وجدل أوروبي حول تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية
أحد المنقذين يعمل في مبنى سكني دمر جزئياً في أوكرانيا جراء هجوم صاروخي روسي/AFP
8 يوليو 2023

قال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني إن قصفاً مدفعياً روسيّاً أسفر عن مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في مدينة ليمان التابعة للإقليم السبت.

وأضاف كيريلينكو أن القصف وقع نحو الساعة العاشرة صباحاً واستهدف منطقة سكنية في المدينة الصغيرة.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض رسمياً مساء الجمعة قرار تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة. وأكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشدداً على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني السبت أن بلاده من الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتاج واستخدام الذخائر العنقودية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل دورها في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

كما شددت وزيرة الدفاع الاسبانية مارجاريتا روبليس على رفض بلادها إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته حكومة الولايات المتحدة لا حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه إسبانيا.

ورحب وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، قائلاً إنها ستسهم في تحرير الأراضي الأوكرانية لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية.

وأضاف: "ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دولياً. لن تُستخدم هذه الذخائر في الأراضي الروسية المعترف بها رسمياً".

وتحظر أكثر من مئة دولة، من بينها إسبانيا، الذخائر العنقودية. وتطلق هذه الذخائر أعداداً كبيرة من القنابل الأصغر التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة. ويستمر خطر القنابل التي تبقى دون أن تنفجر لعقود.

فيما لم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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