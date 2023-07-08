سياسة
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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيرته الكندية العلاقات الثنائية وتوسع الناتو
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، عملية توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيرته الكندية العلاقات الثنائية وتوسع الناتو
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
8 يوليو 2023

أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية السبت بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، عملية توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال البيان إن جولي هنأت في اتصال هاتفي نظيرها التركي بتوليه منصبه الجديد.

وأضاف أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وعملية توسع الناتو.

وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء المقبل قمة حلف الناتو لبحث عدد من القضايا الأمنية بينها تقديم الدعم لأوكرانيا وعملية توسع الحلف.

وأمس الجمعة، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أن اجتماعاً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ستسبق قمة الحلف، بهدف معالجة الخلافات بين البلدين بشأن عضوية استوكهولم في الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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