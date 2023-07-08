قال المدير العام لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بوياني السبت إن احتمال نفاد الغاز من أوروبا في الشتاء المقبل قائم بالإشارة إلى ضعف قدرات التخزين الأوروبية وتكاليف الواردات.

وأضاف خلال مشاركته في المنتدى اقتصادي في جنوب فرنسا أنه "من ناحية الغاز، نعم، ستكون المخزونات ممتلئة" في أكتوبر/تشرين الأول، لكن في حال كان الشتاء باردًا في أوروبا فلن تكفي قدرات تخزين القارة الأوروبية للاستجابة لطلب الغاز من المستهلكين الأوروبيين طوال الموسم".

وقال إن المعطيات لا تعني بالضرورة أن شعوب الاتحاد الأوروبي ستعيش في ظل نقص الغاز، لكن الواردات اللازمة لتلبية الطلب ستكون عالية التكلفة، وفق قوله.

وحذّر بوياني من أنه في حال قرر الجمهوريون المعارضون للرئيس الأمريكي الديمقراطي الحالي جو بايدن "وقف صادرات (الغاز الطبيعي المسال لأوروبا)، فسيوجد خطر يتصل بالنظام".

بدورها، قالت المديرة العامة لشركة "إنجي" الفرنسية للكهرباء والغاز كاترين ماكغريغور إنها "مطمئنة إلى حد ما" بشأن سلامة الإمداد في الشتاء المقبل "لكننا سنبقى على نظام شديد التقلّب في السنوات المقبلة"