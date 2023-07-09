أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده اتخذت موقفاً عادلاً ومتوازناً في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في خطاب، السبت، خلال افتتاح عدد من المشاريع الخدمية في ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أن الحرب اندلعت بين روسيا وأوكرانيا الجارتين لتركيا على البحر الأسود عند انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا، وقال: "وصلت أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا تركيا فإننا اتخذنا موقفًا عادلًا ومتوازنًا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت إلى أن تركيا لم تسمح بأن تتدهور علاقاتها مع روسيا فيما تعززها مع أوكرانيا.

وذكر أردوغان أنه استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الماضي في إسطنبول.

وأضاف: "نواصل حوارنا الوثيق مع بوتين، وسنلتقي في أغسطس المقبل إن شاء الله، ومن خلال تحركاتنا الدبلوماسية فإننا نحاول حماية بلدنا من الآثار السلبية للحرب المستمرة منذ عام ونصف العام بجوارنا، ومع ذلك فإن كل حدث يحدث من حولنا له انعكاسات على الاقتصاد التركي، وهذه الآثار يشعر بها الجميع من أوروبا إلى أمريكا".

ووصل زيلينسكي الجمعة إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل هي الأولى منذ بدء الحرب، تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.

وبحث الطرفان ملفات عدة مثل تنسيق المواقف بشأن صيغة السلام الأوكرانية، وقمة الناتو، والضمانات الأمنية.

كما بحثا اتفاقية نقل الحبوب، وإعادة الإعمار في أوكرانيا، واتفاقيات التعاون بالصناعات الدفاعية بين الشركات التركية والأوكرانية.