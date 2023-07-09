سياسة
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"دليل عجز ويأس".. موسكو تنتقد قرار واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية
قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية إنّ قرار واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الصراع، واعتبرت أنه "دليل عجز ويأس" لن يؤثر في مسار العملية العسكرية.
"دليل عجز ويأس".. موسكو تنتقد قرار واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية
موسكو تنتقد قرار واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية. / صورة: Reuters
9 يوليو 2023

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية "دليل عجز ويأس" ولن يؤثر في مسار الأعمال العسكرية لموسكو.

جاء ذلك حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم، السبت، عن متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا.

ووصفت زاخاروفا قرار الإدارة الأمريكية تزويد كييف بهذه الذخائر بأنه "مظهر صارخ آخر لمسار الولايات المتحدة العدواني المناهض لروسيا، والهادف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان".

وأضافت أن توريد القنابل العنقودية يمثل "بادرة يأس ودليل عجز" على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني.

وقالت إنّ "السلاح المعجزة الجديد الذي تعوِّل عليه واشنطن وكييف، دون التفكير في العواقب الوخيمة، لن يؤثر بأي حال من الأحوال في مسار العملية العسكرية الخاصة التي ستتحقق مهامها وأهدافها بالكامل".

وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشدداً على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني السبت أن بلاده من الدول الموقعة على اتفاقية حظر إنتاج واستخدام الذخائر العنقودية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل دورها في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

كما شددت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس على رفض بلادها إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته حكومة الولايات المتحدة لا حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه إسبانيا.

ورحبت كييف بالخطوة الأمريكية، معتبرة أنها ستسهم في تحرير الأراضي الأوكرانية، ومتعهدة بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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