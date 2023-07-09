سياسة
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دراسة: الحملة الخضراء لعمدة لندن  تغذي حملات العنصرية والكراهية
أظهرت دراسة أجرتها سلطة لندن الكبرى ارتفاعاً مقلقاً في منسوب خطابات الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عمدة لندن صادق خان المسلم من أصول باكستانية، إثر إطلاقه مبادرة للحد من التلوث في شوارع العاصمة البريطانية.
دراسة: الحملة الخضراء لعمدة لندن  تغذي حملات العنصرية والكراهية
حملات العنصرية والكراهية تستهدف خان بسبب الحملة الخضراء التي أطلقها. / صورة: Reuters
9 يوليو 2023

أثارت الحملة الخضراء الطموحة التي أطلقها عمدة لندن صادق خان للحد من التلوث في شوارع العاصمة البريطانية موجة من العنصرية على الإنترنت والكراهية ضد المسلمين، وفقًا لدراسة أجرتها سلطة لندن الكبرى City Hall.

واجه خان، الذي أصبح في عام 2016 أول رئيس بلدية مسلم من أصل باكستاني في عاصمة غربية كبرى، كثيراً من الخطابات العنصرية، التي ربطته غالبيتها بمصطلحات مثل "الشريعة" و"الجهاد" وغيرهما.

وتعرَّض خان هذا العام لما يقرب من 11000 رسالة عنصرية، باستخدام لغة فظة ومهينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ أن أصبح رئيساً للبلدية، تلقى خان ما لا يقل عن 304 آلاف رسالة عنصرية ومعادية للإسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى خلافه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي وصفه بأنه "الخاسر البارد".

وتشير الدراسة التي أجرتها سلطة لندن الكبرى إلى أن كثيراً من خطابات الكراهية تنبع من خارج المملكة المتحدة.

من المقرر أن تزيد تكلفة منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية في لندن (ULEZ) التي تكلف سائقي المركبات شديدة التلويث 16 دولاراً أكثر من ضعف تكاليفها اعتباراً من نهاية أغسطس/آب، وتواجه تحديات في المحكمة العليا في المملكة المتحدة من 5 سلطات محلية.

ووجدت الدراسة أيضاً أن حالات الإساءة إلى خان قد ارتفعت هذا العام بسبب الحملة التي أطلقها، إذ تضاعفت ثلاث مرات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار ووصلت إلى رقم قياسي الشهر الماضي.

ووصفت الدراسة عدم الرضا بشأن مبادرة ULEZ جعل "مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي متطرفين، أو جذب اليمين المتطرف إلى مناقشات عبر الإنترنت حول سياسات الهواء النظيف".

وسط الهجمات المتزايدة منذ الشهر الماضي، قال متحدث باسم خان إنه "واجه دائماً مستويات هائلة من الانتهاكات العنصرية عبر الإنترنت"، وأكد أن حملة Ulez تهدف إلى معالجة جودة الهواء، وأن الصحة العامة أصبحت "محوراً رئيسياً للكراهية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

في المقابل يرى مؤيدو حملة خان ULEZ أنها مبادرة لحماية صحة المواطنين من تلوث الهواء، ولكن وسط أزمة تكلفة المعيشة، يعتبر منتقدوها أنها مثيرة للجدل.

حتى الآن، لم يعلق خان علناً على الأمر. ولكن في مارس/آذار أعرب عن ازدرائه لأولئك الذين يعترضون على المبادرة، قائلاً إنهم متحدون مع عناصر من اليمين المتطرف.

وسبق أن استُهدفت مسألة دين خان من قِبل نظيره المحافظ زاك غولد سميث، وهو تكتيك اعتبره البعض عنصرياً.

في عام 2019 واجه خان أيضاً انتقادات مسيئة من الهند، واندلعت الاحتجاجات على كشمير في مقر المفوضية الهندية بالعاصمة البريطانية إثر إعادة انتخاب رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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