سياسة
2 دقيقة قراءة
مستوطنون يقتحمون مسجداً وينكّلون بالمصلّين في نابلس.. ودبابات الاحتلال تطلق النار عشوائياً في جنين
اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء الأحد مسجد بيت الشيخ في خربة طانا شرق نابلس في أثناء صلاة التراويح، حيث نكّلوا بالمصلّين وعبثوا بمحتويات المسجد، تزامناً مع إطلاق نار عشوائي لدبابات الاحتلال في جنين.
مستوطنون يقتحمون مسجداً وينكّلون بالمصلّين في نابلس.. ودبابات الاحتلال تطلق النار عشوائياً في جنين
آثار التخريب في مسجد النصر في نابلس / Reuters
10 مارس 2025

وقال الناشط ثائر حنني، الذي كان موجوداً في المسجد وقت الاقتحام: "وصلت إلى المكان مركبة عسكرية من نوع همر، لا تحمل لوحة تسجيل، وكان يستقلّها 4 مستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، ترافقهم سيارة شحن صغيرة (تندر) تابعة لحرس المستوطنات، واقتحموا المسجد".

وأضاف حنني أن المستوطنين صادروا هويات وهواتف المصلّين، وأخضعوهم لتفتيش دقيق قبل إجبارهم على الجلوس على الأرض لمدة ساعة، كما دمروا المنبر وسكبوا السوائل على السجاد وحطموا الأجهزة الكهربائية والإضاءة في المسجد.

وأشار حنني إلى أن الاحتلال هدم مساكن 40 عائلة في المنطقة 13 مرة، ولم يتبقَّ حالياً سوى المسجد والمدرسة.​​​​​​​ ولفت إلى الاعتداءات المتكررة من مستوطني مخورا وغفعات رونيم إضافة إلى بؤرة استيطانية يديرها المستوطن الرعوي الملقب بـ"كوبي"، واسمه إيتمار كوهين.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا مساء يوم الأحد تجمّع عرب المليحات شمال غرب أريحا، حيث نفذت مجموعتان من المستوطنين، كل واحدة مكونة من 5 أفراد يمتطون خيولاً، اقتحامات من الجهة الجنوبية الشرقية والغربية، وفتشوا حظائر الأغنام في التجمع.

ووفق معطيات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى تهجير 29 تجمعاً فلسطينياً تتكون من 311 عائلة، يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024. أما خلال فبراير/شباط الماضي فقد نفذ المستوطنون 230 اعتداءً بالضفة، وفق الهيئة.

في سياق متصل، شنت دبابات الاحتلال، مساء أمس الأحد، هجوماً على مناطق الهدف ووادي برقين ومحيط بلدة برقين جنوب غربي جنين، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المركبات والمدنيين، كما جابت دبابات ومدرعات جيش الاحتلال مناطق مختلفة من محافظة جنين دون توضيح الأسباب.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طوباس، حيث دهمت المنازل واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، فيما انتشر القناصة على أسطح المباني.

ومن جهة أخرى، أصيب شخصان برصاص الاحتلال قرب بلدة إذنا وحاجز ترقوميا شمال غربي الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى الأهلي في الخليل، حيث احتجزت موظفين وصادرت أجهزة كاميرات المراقبة، واعتقلت أحد عناصر الأمن.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الإحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us