قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، إنه يتعيَّن على زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناقشة وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في قمّتهم المزمعة هذا الأسبوع.

من المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومَي 11 و12 يوليو/تموز لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الحلف، ومساعي السويد للانضمام، وتعزيز مخزونات الذخيرة، ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود.

واتهمت زاخاروفا أوكرانيا بـ"إلحاق ضرر ممنهج" بمحطة زابوريجيا النووية، وقالت: "ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر"، في إشارة إلى محطة زابوريجيا.

وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام للمراسلة: "على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في المنطقة المتأثرة بشكل مباشر" إذا وقعت كارثة بالمحطة.

وتقع فيلنيوس على بُعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية، وهي أكبر محطة في أوروبا.