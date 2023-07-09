أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة تحرُّك العالم الإسلامي معاً لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب المتصاعدتَين في الدول الغربية.

جاء ذلك في رسالة مصورة أرسلها إلى حفل عشاء المؤتمر السنوي السادس والأربعين لجمعية الأطباء من أصل باكستاني في أمريكا الشمالية (APPNA)، الذي انعقد مساء السبت في مدينة دالاس بالولايات المتحدة.

ونوّه الرئيس أردوغان بأن "تركيا وباكستان دولتان شقيقتان تربطهما علاقات استثنائية"، وثمّن في الوقت نفسه المساعدات المقدمة من الشعب الباكستاني لتركيا إثر كارثة الزلزال في 6 فبراير/شباط المنصرم.

ولفت إلى أن الأمريكيين من أصل باكستاني أيضاً سارعوا لتقديم المساعدات من أجل المنكوبين في تركيا، عبر حملة نظمتها جمعية الأطباء.

وفي رسالته تطرق الرئيس أردوغان إلى تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب في الغرب.

وقال: "يتعيَّن علينا التحرك معاً لمكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب المتصاعدتَين في الدول الغربية".

ولفت إلى أن "الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد في اليوم الأول من عيد الأضحى يكشف الأبعاد الخيفة التي وصلت إليها معاداة الإسلام".

وأردف :"توجد مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقنا جميعاً، كل المسلمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، التي تبدي تركيا رد فعل قوياً جداً تجاهها".

وتابع :" إذا كنا على قلب رجل واحد فلن يجرؤ أحد في العالم على الاعتداء على مقدسات المسلمين".