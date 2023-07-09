سياسة
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بعد 10 سنوات.. إيطاليا ترفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع إيطاليا حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي، منذ 10 سنوات. والشهر الماضي، ناقش الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية متابعة أعمال اللجان الثنائية، لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا.
بعد 10 سنوات.. إيطاليا ترفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي
إيطاليا ترفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/أيلول القادم / صورة: Libyan airlines
9 يوليو 2023

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأحد رفع الحكومة الإيطالية حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي، منذ 10 سنوات.

وقال الدبيبة في تغريدة على تويتر: "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/أيلول القادم".

ولم يصدر حتى ظهر الأحد، أي تعقيب رسمي من جانب الحكومة الإيطالية، على الإعلان الليبي.

وحسب البيان، "قدّم الدبيبة شكره لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وثمّن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكّلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق انفراجة رفع حظر الطيران المدني لتسهيل التنقل".

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، ناقش الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية متابعة أعمال اللجان الثنائية، لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، خلال زيارة أجراها الدبيبة ووفد وزراي لروما.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت إلى آخر.

ومنذ ذلك الوقت، تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي، غير أن الاتحاد يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.

وما يزال رفع حظر الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الأوروبية قائماً حتى اليوم، منذ نهاية 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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