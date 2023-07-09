نفى الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، تنفيذ غارة جوية في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم يتردد أنها أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، متهماً قوات "الدعم السريع" ضمنياً بالمسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن ما صدر عن "الدعم السريع" بشأن شن الطيران الحربي غارات في أم درمان، أمس (السبت)، أودت بحياة مدنيين، يندرج ضمن "التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه الميليشيا المتمردة، محاولةً تغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين".

وأضاف الجيش أن قواته الجوية "لم تتعامل أمس مع أي أهداف معادية في أم درمان"، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكّل العاصمة السودانية، إلى جانب بحري والخرطوم.

وحسب بيان الناطق باسم الجيش، فإن قوات "الدعم السريع" درجت في أكثر من مرة "على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، تزامناً مع تحليق طائراتنا، محاولةً إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة بالمواطنين زوراً وبهتاناً".

"حرب أهلية شاملة"

إلى ذلك، حذّرت الأمم المتحدة (الأحد) من أن السودان "على حافة حرب أهلية شاملة" قد تُزعزع استقرار المنطقة برمّتها، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلاً، على الأقل، وعشرات الجرحى.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تُزعزع استقرار المنطقة بأكملها"، حسبما أفاد نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، في بيان.

وأدان غوتيريش "الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل"، حسب تقارير.

كانت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم قد أعلنت في بيان، السبت: "قصف الطيران الحربي فجر السبت يودي بحياة 22 مواطناً ويخلّف عدداً كبيراً من الجرحى" في منطقة دار السلام العامرية في أم درمان.

واتهمت قوات "الدعم السريع" الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرةً إلى أنها أدت إلى مقتل 31 شخصاً على الأقل.

وأدانت في بيان "الهجوم البربري الذي نفّذته قوات الانقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام"، واصفةً إياه بـ"جريمة نكراء في حق الإنسانية".

وقالت إنه أدى الى "مقتل أكثر من 31 شخصاً وإصابة العشرات من المدنيين".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً إلى مصر شمالاً، وتشاد غرباً.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور، حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، وأن النزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر أبعاداً عِرقية.