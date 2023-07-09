التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار زيارة عمل في قطر.

وشهدت الزيارة لقاءً ثنائياً جمع نائب الرئيس والوزير مع الأمير القطري، ولقاء آخر على مستوى الوفود بين البلدين.

بحث اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز المشاريع المشتركة، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية والطاقة.

وأكد نائب الرئيس التركي، يلماز، أنّ الخطوات التي اتُّخذت في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين "ستتمخض عنها نتائج إيجابية في المستقبل".

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة دخول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عامها الخمسين، حيث بدأت علاقات البلدين عام 1972، وشهدت في السنوات العشر الماضية تصاعداً ملحوظاً في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستراتيجية القطرية-التركية العليا للمرة التاسعة خلال الفترة المقبلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، وقَّعت كل من تركيا وقطر اتفاقاً لإنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا، التي عقدت 8 لقاءات أسفرت عن توقيع 95 اتفاقية، وفقاً لنائب الرئيس التركي، يلماز.

وأكد يلماز أهمية التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر لحفظ "الاستقرار الإقليمي ومواصلة التنمية الاقتصادية"... مجدِّداً شكره لكل المسؤولين القطريين، وفي مقدمتهم الأمير تميم، على حسن الضيافة التي حظي بها الوفد التركي.