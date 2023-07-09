سياسة
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فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد غرق قاربهم قبالة صفاقس التونسية
قال مسؤول قضائي إن ما لا يقل عن 10 مهاجرين تونسيين فُقدوا وتوفي آخر في غرق قارب قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي تونس، بعد أن تعطل حينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن مفقودين.
فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد غرق قاربهم قبالة صفاقس التونسية
فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد غرق قاربهم قبالة صفاقس التونسية / صورة: AA
9 يوليو 2023

قال وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس جنوبي تونس، فوزي المصمودي، اليوم (الأحد)، إنه "جرى انتشال جثة مهاجر غير نظامي وإنقاذ 11 وفقدان 10، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس" على البحر المتوسط.

وأوضح المصمودي (وكيل النائب العام)، وهو أيضاً المتحدث باسم المحكمة، في تصريحات لـ"الأناضول" أن "المركب انطلق من سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وتعطل قبالة سواحل صفاقس قبل غرقه ليلة السبت، وفُتح تحقيق بشأن غرق القارب الذي كان يُقلّ 22 مهاجراً، جلُّهم تونسيون ذكور، حسب المعطيات الأولية".

وتابع أن "وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية (الجيش)، وبمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية (الدفاع المدني)، تواصل البحث عن مفقودين".

ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً تجاه سواحل إيطاليا، على وقْع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى لا سيما من جنوب الصحراء.

وبوتيرة شبه يومية تحبط السلطات التونسية محاولات هجرة غير نظامية وتضبط راغبين في الهجرة، على أمل الحصول على حياة أفضل في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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