قال وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس جنوبي تونس، فوزي المصمودي، اليوم (الأحد)، إنه "جرى انتشال جثة مهاجر غير نظامي وإنقاذ 11 وفقدان 10، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس" على البحر المتوسط.

وأوضح المصمودي (وكيل النائب العام)، وهو أيضاً المتحدث باسم المحكمة، في تصريحات لـ"الأناضول" أن "المركب انطلق من سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وتعطل قبالة سواحل صفاقس قبل غرقه ليلة السبت، وفُتح تحقيق بشأن غرق القارب الذي كان يُقلّ 22 مهاجراً، جلُّهم تونسيون ذكور، حسب المعطيات الأولية".

وتابع أن "وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية (الجيش)، وبمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية (الدفاع المدني)، تواصل البحث عن مفقودين".

ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً تجاه سواحل إيطاليا، على وقْع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى لا سيما من جنوب الصحراء.

وبوتيرة شبه يومية تحبط السلطات التونسية محاولات هجرة غير نظامية وتضبط راغبين في الهجرة، على أمل الحصول على حياة أفضل في أوروبا.