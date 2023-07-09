سياسة
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فيدان ولافروف يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في أوكرانيا واتفاقية الحبوب
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر المستجدات الحاصلة في أوكرانيا وتلك المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب.
فيدان ولافروف يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في أوكرانيا واتفاقية الحبوب
فيدان ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في أوكرانيا واتفاقية الحبوب / Others
9 يوليو 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر المستجدات الحاصلة في أوكرانيا وتلك المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأحد، حسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

والسبت، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 17 يوليو/تموز الجاري.

وقال :"آمل أن تُمدَّد اتفاقية مبادرة الحبوب التي وفّرت ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب للمحتاجين في عام واحد عبر المضايق التركية التي تعد مثل القصبة الهوائية المطلة على العالم".

وفي يوليو 2022، وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي مُدِّد العمل بها عدة مرات، آخرها في 18 مايو/أيار الماضي، لمدة 60 يوماً، بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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