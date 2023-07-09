سياسة
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بايدن يستبعد تزويد السعودية بقدرات نووية لأغراض مدنية
أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن تزويد السعودية بقدرات نووية لأغراض مدنية ما زال بعيداً. وأكد بايدن ضرورة إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية قبل أن ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عضوية كييف.
بايدن يستبعد تزويد السعودية بقدرات نووية لأغراض مدنية
بايدن يستبعد تزويد السعودية بقدرات نووية / صورة: Reuters
9 يوليو 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تزويد السعودية بمعاهدة دفاعية وقدرات نووية لأغراض مدنية "ما زال بعيد المنال".

جاء ذلك في مقابلة أجراها بايدن مع شبكة "CNN" الأمريكية، التي نُشرت مقتطفات منها اليوم (الأحد)، وستُنشر كاملة في وقت لاحق مساء اليوم.

وخلال المقابلة التي بحثت عدة محاور، أشار الرئيس الأمريكي إلى التحديات السياسية الخارجية الرئيسية، بما في ذلك الصين والسعودية.

وأكد بايدن ضرورة إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية قبل أن ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عضوية كييف.

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "ما زلت أرى أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لتسوية هذه القضية".

وانتقد بايدن آراء بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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