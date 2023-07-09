قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تزويد السعودية بمعاهدة دفاعية وقدرات نووية لأغراض مدنية "ما زال بعيد المنال".

جاء ذلك في مقابلة أجراها بايدن مع شبكة "CNN" الأمريكية، التي نُشرت مقتطفات منها اليوم (الأحد)، وستُنشر كاملة في وقت لاحق مساء اليوم.

وخلال المقابلة التي بحثت عدة محاور، أشار الرئيس الأمريكي إلى التحديات السياسية الخارجية الرئيسية، بما في ذلك الصين والسعودية.

وأكد بايدن ضرورة إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية قبل أن ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عضوية كييف.

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "ما زلت أرى أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لتسوية هذه القضية".

وانتقد بايدن آراء بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.