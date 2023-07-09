سياسة
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الصين.. إطلاق قمر صناعي جديد لاختبار تقنيات الإنترنت
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لاختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بعد أن أطلقت قمرين صناعيين تجريبيين خلال الشهر الماضي.
الصين.. إطلاق قمر صناعي جديد لاختبار تقنيات الإنترنت
القمر الصناعي سيجري مهام اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية / Others
9 يوليو 2023

أطلقت الصين، الأحد، قمراً صناعياً تجريبياً جديداً إلى الفضاء بهدف إجراء مهمة اختبار تقنيات الإنترنت.

وذكرت وكالة "شينخوا" المحلية أنه جرى إطلاق القمر الصناعي التجريبي من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وأضافت الوكالة أن "القمر الصناعي سيُجري مهام اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية".

وأُطلق القمر الصناعي على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي، ودخل المدار المحدد له.

والشهر الماضي، أطلقت الصين قمرين صناعيين تجريبيين آخرين في الفضاء لاستخدامهما في تقنيات مراقبة الأرض الجديدة، وخدمات الاستشعار عن بُعد التجارية، والتحقق من التقنيات ذات الصلة.

وتعد هذه هي المهمة الفضائية رقم 478 التي تطلقها سلسلة صواريخ لونغ مارش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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