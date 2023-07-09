سياسة
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أردوغان يبحث مع بايدن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وملف مقاتلات "F-16"
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عضوية تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي، ووضع أوكرانيا بالنسبة إلى "الناتو"، وعضوية السويد في الحلف، وملف شراء تركيا مقاتلات "F-16".
أردوغان يبحث مع بايدن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وملف مقاتلات "F-16"
أردوغان يبحث مع بايدن عضوية الاتحاد الأوروبي وملف مقاتلات "F-16" / صورة: Reuters
9 يوليو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغبة بلاده في إحياء عملية الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان في المكالمة الهاتفية: "نريد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي وقيادات الاتحاد إعطاء رسالة واضحة وقوية حول دعم عضوية تركيا خلال قمة الناتو المقبلة".

وأوضح أردوغان أن تركيا تتصرف بصدق فيما يخص عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن أردوغان وبايدن تناولا أيضاً، وضع أوكرانيا بالنسبة إلى "الناتو"، وعضوية السويد في الحلف، وملف شراء تركيا مقاتلات "F-16".

وأكد أردوغان أنه ليس من الصحيح ربط طلب تركيا مقاتلات "F-16" بعضوية السويد في "الناتو".

وشكر أردوغان نظيره الأمريكي بايدن، على دعمه لطلب شراء تركيا مقاتلات "F-16".

وصرح أردوغان أن السويد اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح من خلال إجراء تغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب.

وتابع: "استمرار المظاهرات التي تشيد بالإرهاب من أنصار تنظيم (PKK) الإرهابي في السويد ذهبت بالخطوات المنجزة (لانضمام السويد للناتو) أدراج الرياح".

واتفق الزعيمان على الاجتماع وجهاً لوجه على هامش قمة زعماء "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ومناقشة العلاقات الثنائية التركية-الأمريكية والقضايا الإقليمية بالتفصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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