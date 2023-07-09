أشادت وزارة الخارجية التركية بنجاح أوزبكستان في تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة ضمن أجواء سادها الأمن والاستقرار.

وقالت "الخارجية" في بيان، الأحد: "نثمّن عالياً استقرار وازدهار أوزبكستان التي رفعنا علاقاتنا معها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب الأوزبكستاني الصديق والشقيق.

ومساء الأحد، انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شارك فيها 13 مليوناً و459 ألفاً و677 ناخباً، لتبلغ نسبة المشاركة 69.85 في المئة، حسب لجنة الانتخابات المركزية الأوزبكستانية.

وتنافس في الانتخابات 4 مرشحون، بينهم الرئيس الحالي شوكت ميرضياييف.