سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا تشيد بنجاح أوزبكستان في تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة
أشادت وزارة الخارجية التركية بنجاح أوزبكستان في تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة ضمن أجواء سادها الأمن والاستقرار، معربةً عن أملها في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب الأوزبكي الصديق والشقيق.
تركيا تشيد بنجاح أوزبكستان في تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة
أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب الأوزبكي الصديق والشقيق / صورة: AA
9 يوليو 2023

أشادت وزارة الخارجية التركية بنجاح أوزبكستان في تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة ضمن أجواء سادها الأمن والاستقرار.

وقالت "الخارجية" في بيان، الأحد: "نثمّن عالياً استقرار وازدهار أوزبكستان التي رفعنا علاقاتنا معها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب الأوزبكستاني الصديق والشقيق.

ومساء الأحد، انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شارك فيها 13 مليوناً و459 ألفاً و677 ناخباً، لتبلغ نسبة المشاركة 69.85 في المئة، حسب لجنة الانتخابات المركزية الأوزبكستانية.

وتنافس في الانتخابات 4 مرشحون، بينهم الرئيس الحالي شوكت ميرضياييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us