سياسة
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بعد مقتل 22 شخصاً بأم درمان.. تحذير أممي من حرب أهلية شاملة بالسودان
أدانت الأمم المتحدة الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن 22 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى، وحذرت من أن البلاد أصبحت على حافة حرب أهلية شاملة, فيما  تجدّدَت الاشتباكات العنيفة بمدينة الأُبيّض.
بعد مقتل 22 شخصاً بأم درمان.. تحذير أممي من حرب أهلية شاملة بالسودان
الأمم المتحدة تحذّر من حرب أهلية شاملة في السودان / صورة: Reuters
10 يوليو 2023

حذّرت الأمم المتحدة من أن السودان "على حافة حرب أهلية شاملة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية في أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسقطت 22 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى.

وأعلن الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أن "الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بكاملها"، حسبما أفاد نائب المتحدث باسمه فرحان حق في بيان.

وكانت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم قالت في بيان إن "قصفاً للطيران الحربي فجر السبت أودى بحياة 22 مواطناً وخلّف عدداً كبيراً من الجرحى" في منطقة دار السلام العامرية في أم درمان.

ونشرت الوزارة على فيسبوك لقطات مصورة لجثث على الأرض بعضها مقطَّع الأطراف.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل 31 شخصاً على الأقلّ.

ونفت القوات المسلحة في بيان الأحد "تَعامُل القوات الجوية مع أي أهداف معادية في أم درمان".

كما دارت وفق الشهود "اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة" في أحياء جنوبيّ الخرطوم.

في الوقت نفسه أفاد شهود بأن المدنيين بدؤوا حفر قبور لدفن قتلى الضربة الجوية التي وقعت السبت.

تَجدُّد الاشتباكات العنيفة بمدينة الأُبيّض

من جانب آخر تَجدّدَت الاشتباكات العنيفة الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الأُبيّض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في 3 محاور بالمدينة باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الخفيفة.

وأشاروا إلى أن الجيش "كبّد قوات الدعم السريع خسائر بشرية كبيرة فضلاً عن عتادها الحربي وعرباتها القتالية".

ومنذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل/نيسان الماضي، شهدت الأُبيّض مواجهات مسلحة متقطعة بين القوتين المتحاربتين أدّت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردّي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة.

ومع اقتراب شهرها الرابع خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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