واصلت القوات الأوكرانية حملتها لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرقيّ البلاد أمس الأحد، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "أخذت بزمام المبادرة" بعد تباطئها في وقت سابق.

ووفقاً لروايات روسية، اندلعت معارك عنيفة في مناطق خارج مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في مايو/أيار بعد شهور من المعارك، وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن وحدة شيشانية تنتشر في المنطقة.

وبدأت أوكرانيا هجوماً مضادّاً، بعد تزويدها بأسلحة غربية متطورة بشكل متزايد بعد أكثر من 500 يوم من الحرب.

ويركز الهجوم حتى الآن على الاستيلاء على مجموعة من القرى في الجنوب الغربي، كما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مناطق حول باخموت.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تطبيق تليغرام إن القتال العنيف اندلع في منطقتين في الجنوب الشرقي، وكتبت: "نحن نعزّز مكاسبنا في تلك المناطق".

وقالت إن القوات الروسية تدافع عن باخموت، فيما سجّلَت القوات الأوكرانية "تقدماً" على الجانب الجنوبي من المدينة.

ولم يطرأ أي تغيير في الوضع شمال باخموت، وظلّت القوات الأوكرانية منخرطة في قتال عنيف غرب باخموت وبالقرب من ليمان، إلى الشمال في منطقة دونيتسك.

وأجرت محطة تليفزيون "إيه بي سي" الأمريكية مقابلة مع زيلينسكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" هذا الأسبوع في ليتوانيا، إذ تأمل كييف تلقّي مؤشرات قوية وضمانات أمنية حول عضويتها مستقبَلاً في الحلف.

وأقرّ زيلينسكي بأن التقدم كان أبطأ مما أراده هو وجنرالات الجيش، لكنه قال إن القوات الأوكرانية هي التي أخذت بزمام المبادرة.

وقال: "كلنا نريد أن نفعل ذلك أسرع لأن كل يوم يعني خسائر جديدة للأوكرانيين. نحن نتقدم، لسنا عالقين"، مشيراً إلى أن الجيش تَغلَّب على "بعض الركود" في الأشهر السابقة.

وتَركَّز الاهتمام في الأيام الأخيرة على قرية كليششيفكا التي تقع في المرتفعات جنوبي باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدّت التقدم الأوكراني بالقرب من باخموت، حيث أصبح القتال صعباً "ليس فقط بسبب كثافة النيران والمعارك اليومية، ولكن أيضاً بسبب التضاريس".

ويقع خطّ التماسّ الفاصل بين قوات البلدين بين اثنين من التلال.

"جرائم حرب"

على صعيد منفصل قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في تعليقات نُشرت في وقت متأخر أمس الأحد، إن البيت الأبيض يعترف فعلياً بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وأضافت السفارة على تطبيق تليغرام: "لفتت تصريحات (المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون) كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعلياً بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني".

وتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب.

وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التي قرّرَت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف في روسيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وأكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشدداً على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب".