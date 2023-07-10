يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إلى جمهورية ليتوانيا لحضور قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستُعقَد في العاصمة فيلنيوس.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان سيكون في فيلنيوس من 10 حتى 12 يوليو/تموز الجاري.

وحسب البيان، سيتبادل القادة المشاركون خلال القمة، وجهات النظر على المستوى الاستراتيجي حول الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن التحديات التي تواجه جغرافيا الناتو.

وأشار إلى أن القمة ستناقش أيضاً خطط تعزيز الهيكل الدفاعي للحلف والردع لمواجهة التهديدات الرئيسية التي حدّدها الناتو، وفي مقدمتها الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة المرتقبة.