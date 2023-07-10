سياسة
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محافظ بنك فرنسا: تجاوزنا ذورة التضخم وأسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورو
أعلن محافظ بنك فرنسا فرنسوا فيلوروا دي غالو، أن بلاده تجاوزت ذروة التضخم، مؤكداً أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو سترتفع قريباً إلى أعلى نقطة. فيما أيّد اقتصاديون أوربيون رفع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي من 2% إلى 3%.
محافظ بنك فرنسا: تجاوزنا ذورة التضخم وأسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورو
محافظ بنك فرنسا فرنسوا فيلوروا دي غالو / صورة: AFP
10 يوليو 2023

قال محافظ بنك فرنسا فرنسوا فيلوروا دي غالو الأحد، إن بلاده "تجاوزت ذروة التضخم"، مضيفاً: "سنصل قريباً إلى أعلى نقطة في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو".

وأضاف فيلوروا دي غالو خلال اجتماع اقتصادي في مدينة إيكس أن بروفانس: "أسعار الفائدة لن تكون ذروة، بل مساراً عالياً علينا أن نُبقِيه لفترة كافية لضمان الانتقال الكامل لجميع آثار السياسة النقدية".

وأكّد أن أسعار الفائدة ستصل "قريباً" إلى نقطة عالية في منطقة اليورو، قبل أن تبقى على هذا "المسار المرتفع" طوال الوقت اللازم لتباطؤ التضخم.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 5,5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران بمنطقة اليورو، لكنه ما زال أعلى بكثير من هدف الـ2% الذي يريد البنك المركزي الأوروبي بلوغه في أفق 2025.

ومنذ عام بدأ البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق في محاولة لوقف التضخم، وقد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الشهور الأحد عشر الماضية، ورفع معدل الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3,5%.

في السياق نفسه قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن زيادة أسعار الفائدة ستتواصل في يوليو/تموز.

وخلال الاجتماع قال اقتصاديون بينهم الفرنسي أوليفييه بلانشارد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، إنهم يؤيّدون رفع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي من 2% إلى 3%، وهو ما رفضه فرنسوا فيلوروا دو غالو قائلاً إنه مثال لفكرة جيدة خاطئة"، لأن المقرضين "سيطلبون على الفور أسعار فائدة أعلى بواحد بالمئة على الأقلّ" تضاف إليها "رسوم زيادة المخاطر".

من جهته قال محافظ البنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس إن هدف 2% "لم يُختَر عشوائياً"، بل لأنه "اعتُبر الأمثل".

أما محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي فرأى أن هذا هو "التطبيق العملي لاستقرار الأسعار. إنه منخفض بما يكفي، لكنه ليس صفراً، إنه توازن جيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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