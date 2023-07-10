سياسة
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صور | غمرت طرقاً وجرفت جسوراً.. فيضانات تضرب نيويورك والسلطات تعلن الطوارئ
أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، إثر فيضانات عارمة عطّلت حركة التنقل، تسبب فيها سقوط أمطار غزيرة الأحد.
صور | غمرت طرقاً وجرفت جسوراً.. فيضانات تضرب نيويورك والسلطات تعلن الطوارئ
فيضانات عارمة تجتاح ولاية نيويورك الأمريكية / صورة: AFP
10 يوليو 2023

تسبب هطول الأمطار الغزيرة الأحد على ولاية نيويورك الأمريكية في فيضانات "مهدّدة للأرواح"، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.

وذكرت تقارير إعلامية أن امرأة قُتلت في أثناء محاولتها مغادرة منزلها مع كلبها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه، وأشارت إلى أن الفيضانات حوّلَت الطرق إلى ممرات مائية جرفت معها جسوراً.

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة طوارئ في مقاطعة أورانج شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 مم من الأمطار أدت إلى ظروف "مهدّدة للأرواح بسبب الفيضانات".

وقالت: "نقترب من مرحلة خطرة في أوضاع الطقس هذه".

وبحلول مساء الأحد كانت الكهرباء انقطعت عن أكثر من 12 ألف مشترك.

وغمرت الأمطار الغزيرة طرقاً وحاصرت مواطنين في سياراتهم ومنازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها "تتلقى تقارير عدة عن فيضانات خطيرة وأشخاص عالقين في مركبات في شرق مقاطعة أورانج"، ونبهت السائقين لتوخّي الحذر.

ومنذ الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي كانت الطرق السريعة مغمورة بالمياه في خمس مقاطعات على الأقلّ، من بينها مقاطعة ويستشستر المحاذية لمدينة نيويورك شمالاً، ولها حدود مع نهر هدسون.

وقال مكتب الحاكمة إن على الولاية الاستعداد لمزيد من العواصف الاثنين.

وأضاف: "يُتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن عواصف رعدية بطيئة في التسبب في فيضانات عارمة وفيضانات معتدلة إلى معزولة لأنهار الليلة حتى الاثنين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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