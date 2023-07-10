سياسة
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تغير المناخ.. ارتفاع تاريخي بدرجات الحرارة في دول العالم
ارتفعت درجات الحرارة بدول العالم يومَي 3 و4 يوليو/تموز الجاري بشكل قياسي، اعتُبر  الأعلى في تاريخها، فيما توقعت المنظمة العالمية للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة.
تغير المناخ.. ارتفاع تاريخي بدرجات الحرارة في دول العالم
ارتفاع تاريخي بدرجات الحرارة في دول العالم / صورة: Reuters
10 يوليو 2023

سجلت دول العالم يومَي 3 و4 يوليو/تموز الجاري أعلى درجات حرارة في تاريخها، في حين اعتُبر يونيو/حزيران الماضي "الأكثر دفئاً" على كوكب الأرض 2023.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في 4 يوليو/تموز 17.18 درجة مئوية (62.9 درجة فهرنهايت)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 17.01 درجة مئوية (62.6 فهرنهايت) الذي سُجّل في اليوم الذي يسبقه.

وتتبَّع مرصد "كوبرنيكوس" لتغيُّر المناخ بالاتحاد الأوروبي الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، مصنّفاً يونيو الماضي بأنه "الأكثر سخونة وارتفاعاً في درجات الحرارة على الإطلاق".

وأشار في بيان إلى أن "درجات الحرارة في يونيو ارتفعت بهامش كبير على الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في 2019".

وأوضح المرصد أن درجات حرارة سطح المحيطات "كانت أيضاً الأكثر دفئاً على الإطلاق في الشهر الماضي، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في شمال المحيط الأطلسي، وظاهرة النينو العاصفة في المحيط الهادئ"، التي تحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط بما لا يقل عن 0.5 درجة مئوية.

أرقام قياسية في آسيا

على النحو ذاته شهد لعديد من البلدان في آسيا درجات حرارة شديدة الارتفاع على مدار العام الجاري، محطمة بذلك جميع الأرقام القياسية السابقة.

وشهدت تايلاند أكثر أيامها حرارة في التاريخ في 15 أبريل/نيسان الماضي، إذ ارتفعت الحرارة إلى 45.4 درجة مئوية (114 فهرنهايت)، في حين سجلت مدينة لوانغ برابانغ في لاوس المجاورة 43.5 درجة مئوية (110.3 فهرنهايت) في ما يو/أيار الماضي.

وفي سنغافورة شهد مايو/أيار درجات حرارة قياسية وصلت إلى 37 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت) لأول مرة في البلاد منذ 4 عقود.

وفي يونيو/حزيران ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة الصينية بكين إلى ما فوق 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) للمرة الأولى منذ عام 2014، في حين تجاوزت درجات حرارة المناطق الجنوبية لبكين في الشهر ذاته 40.6 درجة مئوية.

مشكلات الطقس تلاحق أوروبا

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO"، شهدت أوروبا ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع من أي قارة أخرى في العقود الأخيرة، إذ ارتفعت درجات الحرارة بمعدل "ضِعفَي" متوسط المعدل العالمي.

وسجلت درجات الحرارة في المملكة المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق بنحو 2.5 درجة مئوية على المتوسط في يونيو/حزيران الذي صُنّف "الأكثر سخونة على الإطلاق" منذ بدء رصد درجات المناخ في عام 1884، حسب مكتب الأرصاد الجوية الوطني.

كما سجلت إسبانيا والبرتغال ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة في أبريل/نيسان الماضي الذي اعتُبر "الأكثر سخونة في تاريخهما".

من جهته، رصد عالم الأرصاد الجوية ماكسيميلانو هيريرا، تسجيل 8 دول أوروبية على الأقلّ أشدّ أيامها حرارة في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بما في ذلك بولندا والدنمارك وتشيكيا وهولندا وبيلاروس وليتوانيا ولاتفيا.

في السياق نفسه تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بلوغ درجات الحرارة العالمية مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، نتيجة زيادة غازات الاحتباس الحراري وظاهرة النينو المناخية.

وأشارت المنظمة إلى "احتمال بنسبة 98% أن تكون إحدى السنوات الخمس المقبلة أو الفترة بأكملها الأكثر دفئاً على الإطلاق في تاريخ كوكب الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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