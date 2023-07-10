أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، نجاح عملية تحييد مسؤول في تنظيم PKK الإرهابي بمنطقة شمال العراق.

وقالت الوزارة إنّ القوات المسلحة التركية واصلت عمليات البحث والمسح في منطقة الزاب شمال العراق، بعدما رصدت إرهابيين مختبئين في أحد الكهوف على ارتفاع 852 متراً عن مستوى سطح البحر.

وأشارت إلى أن القوات الخاصة نجحت في تحييد الإرهابي فريد يوكسل الملقب بـ"شيرزان مافا"، وهو أحد مسؤولي ما يسمى بـ"منطقة الزاب" في تنظيم PKK الإرهابي.

وذكرت أن يوكسل كان من بين أحد الأسماء المقربة من المسؤول الإقليمي في ما يسمى بـ"منطقة الزاب" في التنظيم الإرهابي، الملقب بـ"سيباند"، الذي جرى تحييده العام الماضي.

ويشغل يوكسل مهمة مسؤول الاتصالات الذي وفَّر الاتصالات للتنظيم الإرهابي في المنطقة.

كما ضبطت القوات التركية خلال عمليات التفتيش أيضاً صورة الإرهابيَّين المذكورَين، التي التُقطت في مغارة كانا مختبئَين فيها في الماضي.