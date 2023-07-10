دعا موريتس شولاريك رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، إلى السعي لجذب مزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة.

وقال شولاريك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن "أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، بل التركيبة السكانية ونقص العمال المهرة، نحن بحاجة إلى مليون مهاجر".

وأكد شولاريك ضرورة انفتاح ألمانيا تجاه جذب المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة.

وأضاف: "سيكون هذا أهم إصلاح هيكلي. إنه يتطلب شجاعة لإحداث تغيير، سيتعين علينا أيضاً توسيع نطاق خدمات الرعاية النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق العمل. إذا تمكنَّا من الأمرين معاً فأنا متفائل بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا".

من جانبها قالت مونيكا شنيتسر، عضو لجنة "حكماء الاقتصاد" المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية: "تحتاج ألمانيا إلى 1,5 مليون مهاجر سنوياً، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة نحو 400 ألف مواطن خارج البلاد سنوياً".

وأضافت: "نحن بحاجة ماسَّة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعاً في ماغديبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد من أن يشعروا بالترحيب هناك".

وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى الحاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا.

وقالت: "لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية".

وأقرّ البرلمان الألماني قبل نحو أسبوعين مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلًا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.