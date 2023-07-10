لطالما كانت القنابل العنقودية موضوعاً للجدل بسبب تأثيرها المدمر في السكان المدنيين والخطر المستمر الذي تشكله حتى بعد انتهاء النزاعات. وفي أوكرانيا قد يكون لهذه القنابل صدى قوي، خصوصاً في ظل تباطؤ الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وعلى الرغم من اعتراض منظمات حقوق الإنسان وحلفاء رئيسيين من بين أولئك الموقعين على اتفاقية تحظر استخدام هذه القنابل، فإنّ الإدارة الأمريكية أعلنت بشكل رسميّ يوم الجمعة أنها ستزوّد أوكرانيا بقنابل عنقودية في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنّ "أوكرانيا قدمت ضمانات خطية لاستخدام الذخائر بطريقة حذرة للغاية بغية تقليل أي خطر على المدنيين".

ولفتت أنباء إرسال الولايات المتحدة قنابل عنقودية إلى كييف الانتباه إلى هذا السلاح المثير للجدل إلى حد كبير، كما أثارت كثيراً من المخاوف داخل أروقة واشنطن، إذ قال السيناتور الأمريكي تيم كين من الحزب الديمقراطي إن لديه "بعض الهواجس الحقيقية" بشأن القرار الأمريكي، لأنه قد يدفع دولاً أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.

القنابل العنقودية.. ما هي؟

القنابل العنقودية هي ذخائر تحتوي على ذخائر صغيرة أو قنابل صغيرة متفجرة متعددة، تتناثر هذه الذخائر الصغيرة على مساحة واسعة في أثناء الهجوم، مما يؤدي إلى هطول أمطار مميتة من المتفجرات. وعادة ما يجري إسقاطها من الطائرات أو إطلاقها من أنظمة المدفعية.

ويمكن للقذيفة التي يبلغ قطرها 155 ملم والمعبأة بـ72 قنبلة خارقة للدروع التي تطلقها المدفعية أن تُضرب من مسافة 20 ميلاً وتنتشر على مساحة شاسعة.

القصد من وراء القنابل العنقودية هو استهداف مناطق واسعة وإلحاق أضرار كبيرة بأفراد العدوّ والبنية التحتية. ومع ذلك، غالباً ما تؤدي طبيعتها العشوائية إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين، إذ يمكن للقنابل العنقودية أن تغطي مناطق واسعة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية. علاوة على ذلك، لا ينفجر عدد كبير من الذخائر الصغيرة عند الاصطدام، وتبقى على الأرض مشكِّلةً تهديداً طويل الأمد للمدنيين، حتى بعد توقف النزاعات.

ونظراً إلى خطورتها على المدنيين، كان استخدام القنابل العنقودية مثيراً للجدل إلى حد كبير. يمكن أن تظل القنابل غير المنفجرة نشطة لسنوات، إذ تعمل كألغام أرضية بحكم الأمر الواقع وتشكل خطراً شديداً على السكان المدنيين، وخصوصاً الأطفال الذين قد يتعثرون بها عرَضاً.

وللحدّ من آثارها السلبية في المدنيين، حظرت نحو 123 دولة -بما في ذلك عديد من حلفاء أمريكا والناتو- الذخائر العنقودية، فيما لم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو الصين على اتفاقية الذخائر العنقودية، وهي معاهدة دولية جرى تبنّيها في عام 2008، تسعى إلى حظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين القنابل العنقودية.

لماذا ترسلها واشنطن الآن؟

في بداية الحرب، قاومت الولايات المتحدة إرسال أسلحة متطورة خوفاً من توسع الصراع، ولكن مع استمرار القتال وإثبات قدرة أوكرانيا بشكل متزايد على الوقوف في وجه روسيا بشكل بطيء، جرى تجاوز "الخطوط الحمراء" من قِبل دول حليفة لكييف خطاً بعد خط، إذ وافقت واشنطن وحلفاؤها على توفير أسلحة متطورة مثل نظام الدفاع الجوي باتريوت، وقاذفة الصواريخ بعيدة المدى هيمارس، ولاحقاً دبابة أبرامز، وقريباً المقاتلة النفاثة من طراز F-16.

والجمعة، قال الرئيس بايدن إنّ الولايات المتحدة ستزوّد الذخائر العنقودية من مخزونها الكبير حتى يتمكن الموردون من اللحاق بالنقص الأوكراني في قذائف المدفعية التقليدية، وهو سلاح رئيسي لنجاح الهجوم المضاد في شرق وجنوب أوكرانيا، وفقاً لما نقلته نيويورك تايمز.

وحسب الصحيفة الأمريكية، مع استخدام أوكرانيا لقذائف المدفعية العادية بمعدل ضخم (الولايات المتحدة وحدها أرسلت أكثر من مليونَي طلقة إلى أوكرانيا)، فإنّ الذخائر العنقودية، التي تمتلك الولايات المتحدة إمدادات وفيرة منها، يمكن أن تمنح القوات الأوكرانية ميزة في إخراج الروس من خنادقهم وتحصيناتهم على طول الجبهة البالغ طولها 620 ميلاً.

وبينما عبّرت ألمانيا عن معارضتها إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن تزويد الغرب لكييف بوسائل تدمير حديثة أمر خطير للغاية، معتبراً هذا القرار خطوة أخرى نحو التصعيد.

خطر على الأوكرانيين

في مواجهة الإدانة العالمية الواسعة النطاق للذخائر العنقودية والخطر الذي تشكله على المدنيين بعد فترة طويلة من انتهاء القتال، جادل مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي بأن أوكرانيا لن تستخدم الذخائر في أرض أجنبية، ولكن على أراضيها. وقال: "هؤلاء هم مواطنوهم الذين يحمونهم، ولديهم دوافع لاستخدام أي نظام أسلحة لديهم بطريقة تقلل من المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المواطنون".

تشير تقارير إلى أن الأسلحة العنقودية التي تستخدمها روسيا وأوكرانيا اليوم تترك ما يصل إلى 40% من الذخائر غير المنفجرة ملقاة حولها، التي ستظل تشكل تهديداً لشعب أوكرانيا بغض النظر عن نتيجة هذا الصراع.

ووفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش الذي نُشر يوم الخميس، أدت الذخائر العنقودية التي استخدمتها كل من القوات الأوكرانية والروسية إلى إصابة ومقتل عشرات المدنيين على الأقل.

بالمقابل، يدّعي البنتاغون أن "معدل الانفجار" للقنابل العنقودية الأمريكية -عدد القنابل الصغيرة التي لا تنفجر وتُترك في ساحة المعركة- انخفض إلى 2.35%، مقارنة بنسبة 40% المزعومة لروسيا. ومع ذلك قد يبدو هذا المتوسط مضللاً، إذ أفاد جون إسماي في صحيفة التايمز يوم السبت بأن الذخائر العنقودية المعنية قد تتضمن نوعاً أقدم معروفاً بمعدل فشل يبلغ 14% أو أكثر، وهو ما قد يترك الأراضي الأوكرانية مليئة بالقذائف غير المنفجرة.

في نهاية المطاف، قد تمنح أمطار القنابل الصغيرة أوكرانيا ميزة عسكرية على المدى القصير، لكنها لن تكون حاسمة، ولن تفوق الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا، الآن ومن المحتمل لأجيال قادمة، وفق الصحيفة الأمريكية.