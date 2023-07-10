بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ملف توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقمة الحلف المرتقبة غداً في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، الاثنين، بأن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي بلينكن عشية قمة الناتو المرتقبة غداً الثلاثاء.

وجرى خلال الاتصال تناول ملف توسيع الناتو وقمة الحلف على مستوى القادة التي ستنعقد غداً الثلاثاء.

وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 و12 يوليو/تموز الجاري قمة حلف الناتو لبحث عدد من القضايا الأمنية، بينها تقديم الدعم لأوكرانيا وعملية توسيع الحلف.