سياسة
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وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان توسيع الناتو.. وقمة قادة الحلف بفيلنيوس
أجرى وزير الخارجية التركي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي، ناقش فيه توسيع الناتو وقمة الحلف التي ستنعقد غداً الثلاثاء.
وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان توسيع الناتو.. وقمة قادة الحلف بفيلنيوس
فيدان يناقش مع بلينكن توسيع حلف الناتو. / صورة: AA
10 يوليو 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ملف توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقمة الحلف المرتقبة غداً في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، الاثنين، بأن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي بلينكن عشية قمة الناتو المرتقبة غداً الثلاثاء.

وجرى خلال الاتصال تناول ملف توسيع الناتو وقمة الحلف على مستوى القادة التي ستنعقد غداً الثلاثاء.

وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 و12 يوليو/تموز الجاري قمة حلف الناتو لبحث عدد من القضايا الأمنية، بينها تقديم الدعم لأوكرانيا وعملية توسيع الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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