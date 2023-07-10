قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنّ إحراز تقدُّم في عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مرهون بتنفيذ ما جرى التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده قبل سفره إلى ليتوانيا للمشاركة في قمة زعماء حلف الناتو أنه "سجري اليوم مناقشة انضمام السويد إلى الحلف".

وقال الرئيس التركي مخاطباً دول الاتحاد الأوروبي: "مهِّدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولاً، ثم نمهِّد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهَّدنا الطريق لفنلندا".

وأكد ضرورة التزام كل أعضاء حلف الناتو معايير عملية مكافحة الإرهاب، كما أكد أنه سيكرر خلال قمة الناتو دعوته للحلفاء "الذين يفرضون عقوبات وقيوداً على تركيا للعدول عن هذا الخطأ بسرعة".

ولفت إلى أن قرار الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو لا يمكن أن يمرّ دون موافقة البرلمان التركي.

في سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن قمة زعماء الناتو ستناقش مستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية وملفات أُخرى، وتبادل وجهات النظر على المستوى الإستراتيجي في ما يتعلق بالتحديات التي تواجه جغرافيا دول الناتو.

وقال إنه قد يعقد اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر القادم، "وسيجري التطرق خلاله إلى قضايا عدة، ومن ضمنها اتفاقية الحبوب"، مشيراً إلى أن أوكرانيا أكدت جاهزيتها القيام بكل ما يلزم في هذا الإطار.