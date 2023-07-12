تسارعت عملية تطوير العلاقات بين أنقرة وعواصم خليجية في العامَين الأخيرَين، مستفيدةً من جملة التطورات والتغيّرات الإقليمية والدولية، لتتصاعد الآمال بأن ينعكس التعاون التركي الخليجي إيجاباً على المنطقة وأمنها، وحل الملفات المستعصية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرّح قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في بلاده، قائلاً: "إنّ السعودية ومصر وقطر والكويت والإمارات وكل بلدان الخليج هي دول شقيقة لتركيا"، متعهداً بنقل العلاقات معها إلى "نقطة متقدمة أكثر عقب الانتخابات".

وخلال مقابلة مع قناة سي إن إن إنترناشيونال، شدّد أردوغان على أنّ تركيا وهذه الدول تجاوزت مرحلة التباعد، وبدأت الزيارات المتبادلة، مؤكداً أنّه سيجري اتخاذ خطوات جادّة مع دول الخليج في الاتجاهات كافّة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً وتجارياً.

وفي عام 2021 أطلقت الإمارات صندوقاً للاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار، كما وقّع البلدان قبل أشهُر اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة تستهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 وقّع مصرف الإمارات المركزي ونظيره التركي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.

أمّا السعودية فقد أعلنت في مارس/آذار 2023 إيداعها 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي، واحتضنت بعد شهر أول مباحثات سياسية مع تركيا حول قضايا ثنائية ودولية على مستوى نائبَي وزيرَي الخارجية، ضمن سلسلة مشاورات عقدتها أنقرة في الفترة ذاتها شملت الكويت والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

نقلة مرتقبة

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبد العزيز العنجري إنّه "من الصعب الحديث عن العلاقات الخليجية-التركية باعتبارها حزمة واحدة، لأنّ كل دولة من دول الخليج تربطها بأنقرة علاقة مختلفة ومتميزة عن باقي الدول".

ويضيف لـTRT عربي أنّه في المقابل يمكن الحديث عن سياسة تركية شبه موحدة تجاه دول الخليج، إذ تسعى أنقرة لتوحيد سياستها تجاه هذه الدول، مشيراً إلى أنّ العلاقات التركية-الخليجية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدّة الحُكم في 2002 كانت تسير في اتجاه متصاعد سياسياً واقتصادياً وإستراتيجياً.

وبعد مرور سنوات على هذه الأحداث، يبدو أنّ الأطراف جميعها وجدت أنّ من مصلحتهما إعادة الدفء إلى العلاقات على أُسسٍ جديدة أكثر واقعية وتركّز على المصالح الاقتصادية، وفق العنجري.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس أنّ دول الخليج تحتاج إلى الأسلحة التركية، خصوصاً مسيرات بيرقدار التي تسعى لاقتنائها، مستدلاً بالصفقة الأخيرة التي أبرمتها الكويت مع أنقرة. كما أنّ تركيا تحتاج إلى استمرار انفتاح الأسواق الخليجية أمامها، وإلى الاستثمارات والطاقة والسياحة.

ويوضّح العنجري أنّ تقارباً كبيراً بين تركيا والسعودية، التي بدأت تنتهج سياسة خارجية مختلفة، تركز على الانفتاح على جميع الأطراف، لافتاً إلى أنّه مع فوز أردوغان "يبدو أنّ مسار هذا التقارب سيستمر بالتوازي مع سعي أنقرة نفسها لزيادة حلفائها والتقليل من خصومها في المنطقة".

ويرى أنّه من المتوقّع أن يُؤتي التقارب بين أنقرة ودول الخليج ثماره في ملفات عدة، أبرزها "الملف الليبي، وغاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى دعم التقارب الخليجي-الإيراني، وأيضاً الملفات الاقتصادية المختلفة".

وكان الرئيس التركي قد جمع نظيره الإماراتي محمد بن زايد برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي احتضنته إسطنبول في 10 يونيو/حزيران 2023، علماً بأنّ أنقرة تدعم حكومة الدبيبة في طرابلس، فيما تُسانِد أبوظبي مجلس النواب الذي يتخذ من شرقي البلاد مقراً له.

ارتقاء بالصناعات العسكرية

من جانبه يقول الخبير العسكري والإستراتيجي إسماعيل أيوب إن دولاً كثيرة "ليس لها مصلحة" في مواصلة التقارب الخليجي-التركي، مشيراً إلى أنّ تركيا دولة مسلمة قوية ولديها قيادة طموحة في التكامل مع جيرانها العرب المسلمين.

ويوضّح في حديثه مع TRT عربي أنّ كثيراً من الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، حتى الثقافية والسياحية وغيرها، "من الممكن أن تتكامل بين تركيا والخليج"، مشدداً على ضرورة زيادة هذا التقارب والدفع به قدماً، لأنّ لكلا الطرفين مصلحة في ذلك.

ويلفت أيوب إلى أن بعض الدول الصناعية يعارض التقارب بين تركيا ودول الخليج، إذ تسعى هذه الدول جاهدة إلى أن تكون المنطقة الخليجية خالصة لهم بسبب غناها، وتعتبر سوقاً لتسويق منتجاتهم.

ويضيف بأنّ تركيا دولة معتدلة، لديها تجربة سياسية واقتصادية وإدارية ناجحة، مؤكداً أنّ "دول الخليج سوف تكتسب خبرات من ورائها وتستفيد منها، لكون العلاقات مبينة بين الجانبين على المنفعة المشتركة".

وحول المستوى العسكري، يشير أيوب إلى أنّ تركيا توفّر أكثر من 60% من احتياجاتها العسكرية لجيشها من قِبل الصناعات الدفاعية، لا سيّما الطيران المسيّر والصواريخ والذخائر الجوية والمدفعية.

ويرى أنّه من الممكن الارتقاء بالصناعات العسكرية والتبادل المشترك وإقامة المشاريع المشتركة مع دول الخليج، مضيفاً بأنّ ذلك "قد يمهّد إلى مرحلة الاكتفاء بالإنتاج المحلي عن استيراد الأسلحة".

الأمن القومي الخليجي

ومن المتوقّع أن يسهم ازدياد التعاون بين تركيا ودول الخليج في التأثير الإيجابي في العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر، لا سيّما بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، كما يرى الباحث في العلاقات الدولية محمد رقيب أوغلو.

ويضيف رقيب أوغلو في حديثه مع TRT عربي بأنّ التعاون الخليجي-التركي سوف يؤثر في أمن المنطقة واستقرارها، وسوف يكون بين مختلف الأطراف مزيد من الزيارات في هذا الإطار.

ويلفت إلى وجود تنافسٍ بوتيرة متسارعة بين دول الخليج، إذ تحاول تغيير نموذجها الاقتصادي الحالي وتنويع خياراتها بعيداً عن النفط والغاز، "لذلك تريد زيادة علاقاتها مع الفاعلين في السياسة الخارجية، ومن هذا المنطلق تريد أن تكون أقرب إلى تركيا".

ويتوقع خبير العلاقات الدولية أن تدشن العلاقات التركية-الخليجية مزيداً من التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي والسياسي.

أمّا الجانب الأمني فيرى رقيب أوغلو أنّ تركيا تريد أن تؤدي دوراً مهماً في الأمن القومي الخليجي، في ظل تغيّر التحالفات وتوازن القوى الإقليمية في المنطقة منذ قدوم الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض.

حضور تركيا في الخليج

وتُعتبَر قاعدة "الريان" في دولة قطر، التي دخلت الخدمة عام 2015، أول قاعدة عسكرية تركية في منطقة الخليج العربي، جرى إنشاؤها بموجب اتفاقية تعاون عسكري وُقِّعَت في 28 أبريل/نيسان 2014 بين وزارَتي الدفاع القطرية والتركية، وفق مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى.

يُشار إلى أنّ القاعدة تستوعب 5000 عنصرٍ من عناصر الجيش التركي في إطار الاتفاقية، ويوجد في القاعدة مئتان من الأفراد التابعين لفرقة "طارق بن زياد" التركية.

وفي 7 يونيو/حزيران 2017 صدّق البرلمان التركي بالأغلبية على مشروع قانون الدفاع الثنائي وتعزيز التعاون العسكرية بين البلدين.

وافتُتح في العاصمة القطرية الدوحة مقرّ قيادة القوات المشتركة التركية-القطرية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وحضر الافتتاح كبار القادة العسكريين، أبرزهم وزيرا دفاع البلدين.

ويُعتبَر تدريب الجيش القطري هو المهمّة الرئيسة للجنود الأتراك المتمركزين في قطر، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتهم في حل أزمات المنطقة التي قد تشهدها.