مع اقتراب قرار مجلس الأمن الدولي تمديد القرار 2672، الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر الحدود، تتصاعد التحذيرات من مغبة عدم تمديدها وانعكاسات توقفها السلبية على الوضع الإنساني في سوريا.

واستبق المسؤولون الأمميون موعد انتهاء التفويض الذي يوافق 10 يوليو/تموز الحالي، وشدّدوا على أهمية تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، ولمدة 12 شهراً، وعدم الاكتفاء بـ6 أشهُر فقط.

وأكدت نجاة رشدي نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا -خلال إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن أواخر يونيو/حزيران الماضي- أهمية استمرار دخول المساعدات إلى سوريا، بالإضافة إلى زيادة عمليات "التعافي المبكر".

ووافق مجلس الأمن الدولي في 9 يناير/كانون الثاني الماضي على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدّة ستة أشهُر عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، رغم مخاوف من فيتو محتمل روسي، إذ تصرّ موسكو على أن تكون المساعدات الإنسانية بإشراف النظام السوري عبر الخطوط الداخلية (خطوط التماس).

احتياجات متزايدة

وأكد مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية -خلال جلسة مجلس الأمن في 29 يونيو/حزيران الماضي- ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا ولمدة 12 شهراً، موضحاً أنّ "قراراً كهذا من شأنه أن يمنح الأمم المتحدة والشركاء مجالاً لتحقيق نتائج أفضل في توفير المساعدات الإنسانية، خصوصاً في فصل الشتاء، وأنّ مدّة عام مناسبة أكثر لتنفيذ مشاريع إعادة التعافي المبكر".

وفي مطلع شهر يوليو/تموز الجاري قدمت دولتا سويسرا والبرازيل -اللتان تسلمتا ملف الحالة الإنسانية في سوريا خلفاً للنرويج وإيرلندا- مشروعاً مشتركاً لمجلس الأمن، ينصّ على تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا من خلال المعابر الحدودية لمدة 12 شهراً، إلّا أنّ روسيا سارعت لتقديم مشروع قرار من طرفها في 7 يوليو/تموز يطالب بتمديد دخول المساعدات من خلال تركيا لمدة 6 أشهُر فقط.

وفي هذا الصدد يؤكد مدير منظمة الدفاع المدني السورية (الخوذ البيضاء) رائد الصالح ارتباط إدخال المساعدات إلى سوريا بحياة السكان، خصوصاً أنّ 4.8 مليون نسمة يقطنون منطقة شمال غربي سوريا، غالبهم من المُهجَّرين قسرياً.

ويضيف الصالح لـTRT عربي أنّه "بعد كارثة الزلزال المدمّر ازدادت الاحتياجات الإنسانية للسكان مثل الغذاء والدواء والمأوى والمياه النظيفة للسكان المتضررين، من دون هذه المساعدة سيُحرم عديد من الأفراد الضعفاء الدعم المنقذ للحياة، ما يؤدي إلى تفاقم الظروف المتردية بالفعل".

تداعيات إنسانية

ويحذّر أحد المطلعين على برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من مغبة عدم تمديد قرار إدخال المساعدات، مؤكداً أنّ توقف الإغاثة الغذائية والطبية سيفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

ويوضّح لـTRT عربي أنّ توقف المساعدات سيحرم السكان الاستفادة من الحصص الغذائية المخصصة من برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى تقليص الاستفادة من مياه الشرب، التي تعاني مخيمات النازحين بالأصل من قلّتها.

ويؤكد أنّ توقف المساعدات سيؤدي إلى حرمان 860 مخيماً و1.1 مليون نسمة شمال غرب سوريا من الحصول على مادة الخبز بشكل يومي، كما سيقلّص بشكل كبير من قدرة المشافي والنقاط الطبية على الاستجابة لاحتياجات السكان المحليين، خصوصاً أنّ المشافي والنقاط الطبية الفعّالة تعاني من تراجع في مستوى الدعم.

يشار إلى أنّ فريق "منسِّقو استجابة سوريا" قد حذّر من عواقب إغلاق معبر "باب الهوى" الحدودي والمعابر الأخرى المعمول بها بعد كارثة زلزال السادس من فبراير/شباط، إذ سمح النظام السوري حينها بفتح معبرَين إضافيَّين هما "باب السلامة" و"الراعي" لمدّة ثلاثة أشهُر.

وفي بيان له بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال الفريق إنّ آثاراً سلبية إنسانية واقتصادية ستترتب على عدم تمديد قرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإغلاق معبر "باب الهوى" الحدودي، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد التضخم، خصوصاً في شمال غرب سوريا الذي يعاني من قلّة فرص العمل وارتفاع بالأسعار.

ونوّه الفريق باحتمالية ارتفاع نِسَب البطالة بعد إغلاق معبر "باب الهوى" إلى 47% في المرحلة الأولى، وقد تزداد بنسبة 25% في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أنّ أسعار السلع والمواد الأساسية سترتفع بنسبة كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، لا سيّما أنّ المتوقَّع هو تزايد عمليات الاحتكار في ظل عدم كفاية واردات الأسواق المحلية.

أهمية المعابر

ويبدو أنّ هناك ضرورة ملحة لإضافة معابر جديدة إلى آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن، كما يرى رائد الصالح، معتبراً أنّ إتاحة المجال أمام إدخال المساعدات عن طريق معبر "باب السلامة" إلى جانب "باب الهوى" يسهم في تزويد القدرة والكفاءة في تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الكوارث والمحتاجين إلى الغوث.

ويؤكد مدير منظمة الدفاع المدني السورية أنّ فتح معبر إضافي يزيد قدرة المنظمات الإنسانية على تحقيق وصول مستدام للفئات المحتاجة إلى المساعدات، كما أنّه يقلّل احتمالية انقطاع وصول المساعدات.

واعتبر الصالح أنّ فتح معبر إضافي يكسر حالة "الاحتكار" التي تسعى روسيا لفرضها على الملف الإنساني، ويعني هذا أنّ لدى المجتمع الدولي جديّة بالسعي لنزع "الصبغة السياسية" عن ملف المساعدات.

بدوره، يتحدث أحد المطلعين على برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الأعباء اللوجستية المترتّبة على إدخال المساعدات من معبر "باب الهوى" فقط، إذ تفرض على المنظمات الإنسانية والناشطين في الإغاثة جهوداً كبيرة وتكاليف إضافية لنقل المساعدات من ريف إدلب باتجاه مناطق ريف حلب الشمالي، مؤكداً أنّ فتح معبر "باب السلامة" سيوفر هذه الجهود ويضمن استجابة أكبر للاحتياجات الإنسانية.

ويستشهد على أهمية افتتاح معابر أخرى بما حصل في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا ووسطها وفي شمال سوريا في 6 فبراير/شباط 2023، إذ تعطّلت عملية إدخال المساعدات بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق الدولية الواصلة بين تركيا وسوريا، دون وجود خيارات بديلة، ثم تأخرت عملية إغاثة المنكوبين لأكثر من أسبوع، إلى حين وافق النظام السوري على فتح معبرَي "باب السلامة" و"الراعي" بشكل استثنائي في 14 من الشهر ذاته.

"آلية غير موثوقة"

ويرى رائد الصالح أنّ آلية إدخال المساعدات عبر الخطوط داخل سوريا بإشراف النظام السوري "لا تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها"، مشيراً إلى "وجود حالات مؤكدة تثبت امتناع النظام عن إيصال المساعدات إلى بعض المناطق المحاصرة سابقاً في حمص وريف دمشق وحلب ودير الزور".

ويشير إلى أنّ "النظام السوري لا يزال يحاصر مخيم الركبان في البادية السورية، الذي يقطنه نحو 8 آلاف شخص، ولا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية له، في عملية تسييس واضح للاحتياجات الإنسانية"، معتبراً ذلك "انتهاكاً لمبادئ المساعدة الإنسانية التي يجب أن يجري تقديمها بالنظر إلى الحاجة دون تمييز"، حسب الصالح.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 كشفت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية عن "تلاعب" النظام السوري بأسعار صرف المبالغ المخصَّصة لشراء المساعدات الإنسانية وتقديمها عبر خطوط التماس، إذ تحدثت الدراسة عن تربُّح البنك المركزي التابع للنظام السوري لملايين الدولارات جرّاء فرضه سعر صرف أقل على وكالات الأمم المتحدة.

ووفق قرار مجلس الأمن الصادر في 9 يونيو/حزيران 2021، بات من الواجب إدخال قسم من المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج إليها عبر خطوط التماس وليس فقط عبر الحدود، أي إنّ دمشق سيكون لها دور أكبر في الإشراف على دخول استقبال المساعدات وتوزيعها للمناطق التي تحتاج إليها من خلال خطوط التماس مع القوى الأخرى المسيطرة على الأرض.