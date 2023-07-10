سياسة
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ألطون: لا يبدو أن السويد مصمّمة بما يكفي للوفاء بشروط المذكّرة الثلاثية
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أنه من غير الممكن موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف الناتو ما لم تتخذ استوكهولم التدابير اللازمة في مواجهة الاستفزازات وتتّخذ موقفاً واضحاً في مكافحة الإرهاب.
ألطون: لا يبدو أن السويد مصمّمة بما يكفي للوفاء بشروط المذكّرة الثلاثية
ألطون: يبدو أنه من غير الممكن موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف الناتو ما لم تتخذ استوكهولم التدابير اللازمة / صورة: AA
10 يوليو 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنه "لا يبدو أن السويد مصممة بما يكفي للوفاء بشروط المذكرة الثلاثية، ولا يمكنها أن تفصل بينها وبين الإرهاب".

جاء ذلك في رسالة مصوّرة بعثها ألطون، الاثنين، إلى ندوة نظمتها دائرة الاتصال حول إسهامات تركيا في الأمن عبر الناتو، بعاصمة ليتوانيا فيلنيوس، على هامش قمة الحلف المرتقبة الثلاثاء.

وتطرّق ألطون إلى المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد بخصوص انضمام الدولتين إلى الحلف، ونيل فنلندا العضوية بعد موافقة أنقرة.

وقال: "يبدو أنه من غير الممكن موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف الناتو ما لم تتخذ استوكهولم التدابير اللازمة في مواجهة الاستفزازات وتتّخذ موقفاً واضحاً في مكافحة الإرهاب".

وأردف: "في واقع الأمر، رأينا أن فنلندا اتخذت خطوات صادقة للوفاء بالتزاماتها في المذكرة الثلاثية، ومهّدنا الطريق لعضويتها في الناتو".

كما لفت إلى أن تركيا لا يمكنها تجاهل دعم السويد للاستفزازات المتمثلة في حرق المصحف الشريف، ومظاهر الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب المتصاعدتين، من خلال التغاضي عنها.

وتابع: "لقد ألحقت هذه الأعمال والاعتداءات أضراراً جسيمة بثقتنا في الوفاء بالالتزامات".

ونوّه ألطون بأن "الناتو تحالف يعطي الأولوية للقيم الديمقراطية وأن مثل هذه الأعمال المملوءة بالكراهية ضد أي من المقدسات لا يمكن اعتبارها ضمن نطاق الديمقراطية أو حرية التعبير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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