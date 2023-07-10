سياسة
3 دقيقة قراءة
الكرملين: بوتين اجتمع بقائد فاغنر بعد التمرُّد وعرض شروطه عليه
كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في العاصمة موسكو، بعد نحو 5 أيام من إعلان المجموعة العسكرية التمرُّد.
الكرملين: بوتين اجتمع بقائد فاغنر بعد التمرُّد وعرض شروطه عليه
الكرملين: بوتين أجرى محادثات مع رئيس فاغنر وقادة من المجموعة بعد التمرّد / Others
10 يوليو 2023

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين وقادة في المجموعة لمناقشة التمرّد المسلح الذي حاولوا القيام به ضد كبار قادة الجيش.

ووردت الأنباء عن الاجتماع أولاً في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، التي قالت إن بريغوجين التقى بوتين ورئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف ورئيس المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين.

ووفقاً لما قاله بيسكوف، عُقد الاجتماع في 29 يونيو/حزيران بعد خمسة أيام من التمرّد الذي قُضي عليه في مهده والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه شكَّل التحدي الأخطر لبوتين منذ توليه السلطة في اليوم الأخير من عام 1999.

وقال بيسكوف للصحفيين إن بوتين دعا 35 شخصاً لحضور الاجتماع من بينهم بريغوجين وقادة وحدات فاغنر، وإن الاجتماع استمر ثلاث ساعات.

وأضاف: "كل ما يمكننا قوله هو أن الرئيس عرض تقييمه لأداء المجموعة (فاغنر) على الجبهة خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) وكذلك تقييمه لأحداث 24 يونيو (يوم التمرّد)".

كما أشار إلى أن الرئيس الروسي استمع إلى تفسيرات القادة لما حدث وعرض عليهم المزيد من الخيارات للعمل والقتال.

وقال بيسكوف: "عرض القادة روايتهم لما حدث (في 24 يونيو).

وأكدوا أنهم مؤيدون بشدة لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنهم جنوده. كما قالوا إنهم مستعدون لمواصلة القتال من أجل الوطن".

ونُزع فتيل التمرّد القصير الذي قاده بريغوجين وسيطر خلاله مقاتلو فاغنر على مدينة روستوف جنوب روسيا وأحد مقرات الجيش عبر اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وشبه بوتين الأحداث بالاضطرابات التي اجتاحت روسيا في الفترة التي سبقت ثورة عام 1917، ووجّه الشكر للجيش والأجهزة الأمنية على تفادي الفوضى والحرب الأهلية.

وقال بريغوجين إن التمرّد لم يكن يهدف إلى الإطاحة بالحكومة، بل إلى "محاكمة" قادة الجيش وكبار مسؤولي الدفاع على ما قال إنها أخطاء فادحة وتصرفات غير مهنية في أوكرانيا.

وبموجب الاتفاق الذي أنهى التمرّد، من المفترض أن ينتقل بريغوجين إلى بيلاروس. لكن لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي إن بريغوجين عاد إلى روسيا، وإن مقاتلي فاغنر لم يقبلوا بعد عرض الانتقال إلى بيلاروس، ما يثير تساؤلات حول تنفيذ الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us