يستهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى ليتوانيا بلقاء ثلاثي يجمعه بأمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة فيلنيوس.

يأتي ذلك على هامش قمة "ناتو" المزمع عقده في العاصمة الليتوانية، يومي 11-12 يوليو/تموز الجاري.

وأفاد مراسل الأناضول، أن اللقاء الثلاثي المرتقب، من المقرر أن ينطلق بحلول الساعة 17:30 حسب توقيت تركيا.

وأما المحطة الثانية في لقاءات أردوغان، فستكون مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وفي وقت سابق الاثنين، غادر الرئيس أردوغان إسطنبول متوجهاً إلى ليتوانيا لحضور قمة "ناتو".

ويرافق أردوغان نائبه جودت يلماز، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.