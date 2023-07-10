سياسة
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الهند.. مقتل 29 شخصاً بسبب فيضانات موسمية
أدت الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند إلى مقتل ما لا يقلّ عن 29 شخصاً وتدمير مبان وجسور بسبب المياه والانهيارات الأرضية التي تسبّبت بها، بينما وضعت العاصمة في حالة تأهب قصوى، إذ بلغ منسوب نهر يامونا مستويات خطرة مع غرق العديد من الطرقات.
الهند.. مقتل 29 شخصاً بسبب فيضانات موسمية
مقتل 29 شخصاً على الأقلّ في الهند في فيضانات نجمت عن أمطار موسمية / صورة: AFP
10 يوليو 2023

تسبّبت أيام متتالية من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند بمقتل ما لا يقلّ عن 29 شخصاً وجعلت الوصول متعذّراً إلى العديد من المناطق بعدما دمّرت جسوراً وقطعت طرقات، حسب ما قال مسؤولون الاثنين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأضرار التي خلّفتها الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وفي ولاية هيماشال براديش، المنطقة الأكثر تضرراً، ظهرت في اللقطات التلفزيونية سيارات جرفتها المياه ومبانٍ حُطّمت وجسورٌ دُمّرت نتيجة المياه والانهيارات الأرضية التي تسبّبت بها.

وأشار المسؤول في إدارة الكوارث أومكار شارما إلى أنّه في اليومين الماضيين ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى عشرين قتيلاً في هيماشال براديش.

وسُجّل مقتل تسعة أشخاص آخرين في راجاسثان وأوتار براديش ومناطق الهيمالايا في أوتاراخاند وكشمير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا من 15 قتيلاً تمّ إحصاؤهم السبت إلى 29 قتيلاً.

وأعرب رئيس حكومة ولاية هيماشال براديش سوخفيندر سينغ سوخو عن "حزنه العميق" على الضحايا، قائلًا إنّ حكومته تقوم بكلّ ما بوسعها لمعالجة الوضع في ظلّ توقّعات بهطل المزيد من الأمطار.

وكانت السلطات تنتظر توقف الأمطار لإرسال مروحيات الإغاثة لإنقاذ نحو 300 شخصٍ، من بينهم سيّاح، احتُجزوا في مناطق هيماشال براديش في لاهول سبيتي وكولو.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الهندية هطل المزيد من الأمطار على مناطق واسعة من شمال الهند في الأيام المقبلة.

وأغلقت المدارس في نيودلهي الاثنين بعد هطل أكبر كمية أمطار في يوم واحد في يوليو/تموز منذ أربعة عقود.

ووضعت العاصمة في حالة تأهب قصوى، إذ بلغ منسوب نهر يامونا مستويات خطرة، مع غرق العديد من الطرقات.

واجتاحت مياه الأمطار في ولاية البنجاب الشوارع والأحياء ووصل عمقها حتى الركبة.

وتظهر البيانات الرسمية أنّ نسبة الأمطار الموسمية التي هطلت في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع الأول من يوليو كانت أعلى من المعدّلات المعتادة بنسبة 2٪.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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