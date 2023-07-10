هدّدت كوريا الشمالية، الاثنين، بإسقاط أي طائرة تجسّس أمريكية تنتهك مجالها الجوي، وندّدت بخطط واشنطن لنشر غواصة صاروخية نووية قرب شبه الجزيرة الكورية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة "كثّفت أنشطة التجسّس أكثر من مستويات فترة الحرب" من خلال طلعات "استفزازية" أجرتها طائرات تجسّس أمريكية على مدى ثمانية أيام متتالية هذا الشهر، وخرق طائرة استطلاع مجالها الجوي فوق البحر الشرقي "عدّة مرات".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المتحدث قوله: "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر الشرقي لكوريا".

وأشار المتحدث إلى حوادث سابقة عندما أسقطت بيونغ يانغ طائرة أمريكية محذّراً من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن تجسّسها الجوي "المنظم بشكل محموم".

وليل الاثنين، أشارت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون ومستشارته المقربة، إلى أن طائرة تجسّس أمريكية خرقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين صباح اليوم نفسه.

وأضافت في بيان أن بيونغ يانغ لن تردّ مباشرة على النشاطات التجسّسية الأمريكية خارج نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكنها حذّرت من اتخاذ "خطوة حاسمة" إذا تجاوز الجيش الأمريكي الخط العسكري لحدودها البحرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع انتقد في بيانه النشر المزمع لأصول نووية استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية معتبراً أنه "أكثر ابتزاز نووي سافر" لكوريا الشمالية، مضيفاً أنه يُشكّل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والعالمي.

وكانت واشنطن قد أعلنت في أبريل/نيسان عزمها إرسال غواصة بالستية مسلحة نووياً في أول زيارة لميناء كوري جنوبي منذ عقود، من دون تحديد موعد لذلك.