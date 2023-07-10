سياسة
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الاحتلال يعثر على بقايا صواريخ شمالي الضفة ويكشف مدى التهديد
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على بقايا صواريخ بدائية الصنع عقب إعلان جماعة فلسطينية إطلاق صاروخين تجاه مستوطنة شاكيد غربي جنين، موضحاً أن "القذيفتين لم تشكلا أي تهديد على السكان" في المنطقة.
الاحتلال يعثر على بقايا صواريخ شمالي الضفة ويكشف مدى التهديد
الجيش الإسرائيلي يعثر على بقايا صواريخ بدائية شمالي الضفة الغربية المحتلة   / صورة: وسائل إعلام عبرية
10 يوليو 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، العثور على بقايا صواريخ بدائية الصنع قرب إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد وقت قصير من إعلان جماعة فلسطينية استهداف المستوطنة بصاروخين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر، إن قوة تابعة له "عثرت على حامل ثلاثي الأرجل وبقايا لقذيفتين صاروخيتين بدائيتين محليتي الصنع قرب بلدة شاكيد".

وأضاف أن "قوات الأمن وخبراء المفرقعات يفحصون ما إن كانت بقايا القذيفتين تحتويان على متفجرات".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "القذيفتين لم تشكلا أي تهديد على السكان" في المنطقة.

وفي وقت سابق الاثنين، أظهر مقطع فيديو لمجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة العياش" في جنين شمالي الضفة الغربية مشاهد لمنصتي إطلاق صاروخين، قالت الجماعة إنها "أطلقتهما نحو مستوطنة شاكيد".

وأظهر الفيديو اسم الكتيبة وتاريخ تسجيله في 10يوليو/تموز الجاري.

وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي تعلن فيها "كتيبة العياش" (تقول إسرائيل إنها تابعة لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية) محاولتها إطلاق صواريخ من الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، إذ اقتصر الإطلاق في السابق على قطاع غزة.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، قالت قناة "كان" العبرية إن "الجيش عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين على قاذفة استخدمت لإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة شاكيد"، موضحة آنذاك أن عملية الإطلاق كانت "فاشلة".

وبعدها بيومين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من شمالي الضفة الغربية تجاه مستوطنة "رام أون" القريبة، لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية من دون أن يشكل خطراً على المستوطنات القريبة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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