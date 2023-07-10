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صور | باستخدام غبار الأحجار.. لوحات رسّام تركي تصل إلى 16 دولة حول العالم
مكّنت أحجار ملونة متناثرة في الجبال شرق تركيا الرسام علي رضا قليج من إنجاز لوحات فنية حقق من خلالها نجاحات نالت إعجاب واهتمام عشاق هذا الفن في 16 دولة، حتى أنتج قليج نحو 3 آلاف عمل فني، أرسل 250 منها لعشاق الفن في 16 دولة حول العالم.
صور | باستخدام غبار الأحجار.. لوحات رسّام تركي تصل إلى 16 دولة حول العالم
عانى الرسّام قليج لسنوات تأخر النطق بسبب حادثة تعرض لها قبل أن يتغلب على المشكلة بالرسم والقراءة / صورة: AA 
10 يوليو 2023

أحجار ملونة متناثرة في الجبال شرق تركيا، مكّنت الرسام علي رضا قليج من إنجاز لوحات فنية حقق من خلالها نجاحات نالت إعجاب واهتمام عشاق هذا الفن في 16 دولة.

قليج (50 عاماً) رسام تركي يقيم في قرية قوروجه بولاية بينغول (شرق)، عانى لسنوات تأخر النطق بسبب حادثة تعرض لها قبل أن يتغلب على المشكلة بالرسم والقراءة.

في سنٍّ يافعة تمكن قليج من نحت أول أعماله الفنية، كانت عبارة عن منحوتة للشاعر التركي الشهير محمد عاكف أرصوي (1873- 1936)، قام بنحتها من خلال النظر إلى صورة الشاعر التي كانت مطبوعة على الأوراق النقدية في تلك الفترة.

قليج الذي طالما أحب العيش في أحضان الطبيعة ودأب على التنزه فيها، بدأ بجمع الأحجار الملونة التي كان يعثر عليها في الجبال، ووضعها في ورشته ومن ثم تحويلها إلى مسحوق غباري باستخدام مطرقة حديدية.

يستخدم الرسام المساحيق التي حصل عليها من الأحجار الملونة لتلوين الألواح الخشبية من دون استخدام أيّ من أنواع الطلاء أو المواد الكيميائية.

كما شرع قليج باستخدام غبار الأحجار الملونة لتلوين الرسوم المرسومة بقلم رصاص وتثبيت مسحوق الحجر بوساطة "السيليكون" (مادة لاصقة)، في عمل فني بديع يستغرق أياماً وأحياناً شهوراً ويتطلب جهوداً مضنية.

الفنان التركي الذي يعرض أعماله الفنية في ورشته بمدينة بينغول، تمكن خلال السنوات الماضية من افتتاح معارض في عدّة مدن تركية سعياً للتعريف بلوحاته الفنية المتميزة.

وعلى مدى 32 عاماً أنتج الرسام قليج نحو 3 آلاف عمل فني، أرسل 250 منها لعشاق الفن في 16 دولة حول العالم، خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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