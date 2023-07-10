سياسة
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إسبانيا تنقذ 86 مهاجراً على متن قارب قبالة جزر الكناري
أُنقذ 86 مهاجراً هم ثمانون رجلاً وست نساء من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب قبالة أرخبيل الكناري، وفق ما أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني.
إسبانيا تنقذ 86 مهاجراً على متن قارب قبالة جزر الكناري
خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجراً من مركب قرب جزر الكناري - أرشيفية   / صورة: AA
10 يوليو 2023

أُنقذ 86 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب رُصد في وقت سابق من النهار قبالة أرخبيل الكناري، وفق ما أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني.

وكانت طائرة أرسلها جهاز الإنقاذ البحري قد قدّرت عدد الأشخاص الذين يقلّهم المركب بـ"نحو مئتين"، إلا أن الجهاز عاد وأعلن لاحقاً أنه أخطأ التقدير، مشيراً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى "صعوبة تحديد عدد الأشخاص من الجو".

والأشخاص الذين أنقذوا هم ثمانون رجلاً وست نساء وسينقلون إلى ميناء أرغينيغين في جزيرة غران كناريا، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل الذي أشار إلى أنه يتوقّع وصولهم إلى وجهتهم نحو الساعة 19,00 ت غ.

وكان المركب قد رُصد على بعد قرابة 71 ميلاً بحرياً إلى الجنوب من غران كناريا، وأعلن خفر السواحل أنه كان حاضراً "في بقعة (كانت الطائرة) تجري فيها عملية بحث عن سفينة أبحرت من السنغال قبل أسبوعين".

وقالت المتحدثة إنه "من المرجّح جداً أن المركب هو نفسه الذي كنا نبحث عنه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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