أُنقذ 86 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب رُصد في وقت سابق من النهار قبالة أرخبيل الكناري، وفق ما أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني.

وكانت طائرة أرسلها جهاز الإنقاذ البحري قد قدّرت عدد الأشخاص الذين يقلّهم المركب بـ"نحو مئتين"، إلا أن الجهاز عاد وأعلن لاحقاً أنه أخطأ التقدير، مشيراً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى "صعوبة تحديد عدد الأشخاص من الجو".

والأشخاص الذين أنقذوا هم ثمانون رجلاً وست نساء وسينقلون إلى ميناء أرغينيغين في جزيرة غران كناريا، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل الذي أشار إلى أنه يتوقّع وصولهم إلى وجهتهم نحو الساعة 19,00 ت غ.

وكان المركب قد رُصد على بعد قرابة 71 ميلاً بحرياً إلى الجنوب من غران كناريا، وأعلن خفر السواحل أنه كان حاضراً "في بقعة (كانت الطائرة) تجري فيها عملية بحث عن سفينة أبحرت من السنغال قبل أسبوعين".

وقالت المتحدثة إنه "من المرجّح جداً أن المركب هو نفسه الذي كنا نبحث عنه".