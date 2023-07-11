أغلق آلاف المتظاهرين صباح الثلاثاء، شوارع رئيسية في مناطق مختلفة في إسرائيل احتجاجاً على تصديق الكنيست على مشروع قانون يحدّ من بعض صلاحيات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ شهور.

ومساء الاثنين صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

والنصّ الذي صُدّق عليه يهدف إلى إلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.

وبينما يواجه مشروع القانون معارضة شرسة من المعارضة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّه يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

وصدّق الكنيست على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي فقط.

احتجاجات واسعة

ومع إقرار مشروع القانون تحولت حشود المتظاهرين إلى مبنى الكنيست في القدس المحتلة، إذ حاول عدد منهم اقتحام المبنى، لكن الشرطة الإسرائيلية قمعت ووقفت بعضهم في محاولة لمنع تطور الأحداث.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الاحتجاجات استمرت حتى فجر الثلاثاء، وازدادت زخماً مع بزوغ الشمس، إذ شملت مناطق واسعة من الشمال إلى الجنوب.

وأوضح أن "محتجين أغلقوا شارع 443 الرئيسي قرب مدينة موديعين المؤدي إلى مدينة القدس، مما أدى إلى أزمة مرورة خانقة"، مشيراً إلى أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى المكان وعملت على إجلاء المحتجين وفتح الطرقات، واعتقلت أحد الأشخاص".

وأشار الموقع إلى أن الطرق إلى مدينة القدس أُغلقَت بسبب الاحتجاجات.

ووفق موقع واللا العبري، امتدّت المظاهرات إلى مناطق محاذية للحدود مع لبنان، إذ أغلقت مئات السيارات شوارع في مستوطنة "كريات شمونة"، في حين قطع المحتجون أيضاً الطرق إلى مدينة الخضيرة في المركز، وحملوا لافتات كُتب عليها "لا دخول للديكتاتورية".

وعلى مقربة من مدينة "هرتسليا" المركزية على تخوم تل أبيب أقام المحتجون "مدينة خيام" في الشارع، ونصبوا عشرات الخيام تعبيراً عن إصرارهم على التظاهر، ما أدى إلى حالة شلل في المرور، إذ نُصبت الخيام على "مفرق هسيرا" المركزي الموصل بين شوارع ومدن عدة.

وأشعل المتظاهرون الإطارات تعبيراً عن احتجاجهم، في جين توجه آلاف آخرون إلى ما يُعرف بـ"شارع الشاطئ" وهو شارع مركزي في إسرائيل يربط بين مدن المركز ومدينة حيفا في الشمال، وعمدوا إلى إغلاقه مما تسبب في حالة شلل كبيرة، ولم يستجب المتظاهرون لنداء الشرطة التي حاولت إجلاءهم.

في هذه الأثناء توجهت تظاهرة نسائية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، ورفعت المتظاهرات لافتات كُتب عليها "الدولة أعلنت الحرب على مواطنيها وعلى هويتها".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "المعارضة وحراكات يسارية دعت إلى تكثيف التظاهر اليوم الثلاثاء، وأطلقت على حراكها "يوم رفض الديكتاتورية".

ومن المقرر أن تُنظَّم مظاهرة ضخمة مركزية الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في مطار بن غوريون الدولي الذي شهد الأسبوع الماضي مظاهرة ضخمة أثارت جدلاً واسعاً وتخوُّفاً لدى السلطات من تعطيل حركة الطيران، ولم تنتهِ إلا عند اعتقال الشرطة عشرات المحتجين.

ومن المقرر أن يسافر عبر المطار اليوم نحو 84 ألف مسافر، على متن 499 طائرة، وهي رحلات جوية لا يُعرَف مصيرها في ظلّ الدعوة إلى التظاهر.

إلى جانب المطار، من المقرَّر أن تُنظَّم مظاهرات حاشدة في مطارات أخرى حول العالم بدعم من الحراك الإسرائيلي الرافض لمخططات نتنياهو وتدعمها منظمة "UnXeptable" التي دعت أنصارها إلى التظاهر في مطارات عدة، أبرزها مطارات لندن وباريس ومينخن ومدريد وفرانكفورت وواشنطن وسياتل وأمستردام.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تنتشر المظاهرات الاحتجاجية منذ الصباح في المناطق الآتية: كريات شمونة، والمحكمة المركزية في حيفا، وأوعكيفا، ومدخل جامعة تل أبيب، ومفارق تل أبيب الرئيسية، ومفرق ريشون لتسيون، ورمات هشارون، ومتحف تل أبيب، والمحكمة العليا في القدس، والمحطة المركزية في جديرا.