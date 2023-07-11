قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن العلاقات بين بلاده ودولة قطر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بالإرادة السياسية القوية للرئيس رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جاء ذلك في حوار له مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على هامش زيارة عمل أجراها للدوحة، برفقة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وأضاف يلماز أن زيارته مع شيمشك للدوحة تأتي في إطار التحضيرات للزيارة الرسمية المتوقع أن يُجرِيها الرئيس أردوغان لدولة قطر الأسبوع المقبل.

وأردف بأن الزيارة شهدت تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ومناقشة الخطوات االواجب اتخاذها بما يخدم المصالح المشتركة ومصالح المنطقة.

وقال المسؤول التركي: "نتائج زيارتنا ستكون مثمرة، وبيننا فرص تعاون مهمة في المجالات الاقتصادية والتقنية العالية والصحية وعديد من المجالات الأخرى لمواصلة تطوير تعاوننا مع قطر".

وأكد أن البلدين بحاجة إلى "تحويل الإرادة السياسية القوية على مستوى القادة إلى مخرجات ملموسة".

وحسب يلماز فإن "العلاقات مع شقيقتنا قطر تستمدّ قوتها من روابطنا التاريخية وروح التضامن بين بلدينا، وقد وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بالإرادة السياسية القوية للرئيس أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني".

واعتبر أن اللجنة الاستراتيجية العليا من أهمّ آليات تطوير هذه الشراكة، مبيناً أن التحضيرات متواصلة لعقد الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية-التركية خلال الربع الأخير من هذا العام، بعد أن عُقدت الدورة الثامنة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في إسطنبول.

وبيّن أن قطر كانت من أوائل الدول التي قدّمَت المساعدة بعد الزلزال الذي وقع جنوبيّ تركيا مطلع فبراير/شباط الماضي.

وفي سياق مجالات التعاون الثنائي، أشار يلماز إلى مواصلة شركات المقاولات التركية إسهاماتها في إعمار قطر، مردفاً: "مما يدعو إلى السرور أن الثقة المتبادلة بين بلدينا تُظهِر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار. التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري سيظلّ إحدى الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف: "كما أن صناعة الموادّ الغذائية تبرز أيضاً كأحد المجالات التي نرى فيها إمكانيات لتطوير تجارتنا، فضلاً عن التعاون في صناعة الدفاع ومجالات التكنولوجيا العالية.