أحرق أشخاص مصحفاً وألقوه أمام مسجد في جنوب غربيّ ألمانيا.

وأشار الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب"، إلى أن الحادثة وقعت ليلة السبت، فيما اتضحت ظروفها الاثنين، بعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال عثمان أديبلي مدير الاتحاد في تصريح صحفي، إن الحادثة وقعت ليلة السبت 8 يوليو/تموز الجاري، أمام مسجد معمار سنان في بلدة مولبرون بولاية بادن فورتمبيرغ الجنوبية الغربية.

وأضاف: "بعد الحادثة، عندما استعرضنا لقطات مراقبة لمسجدنا رأينا أن شيئاً قد أُلقيَ أمام المسجد من سيارة في الشارع الرئيسي نحو الساعة 04:45 صباحاً (02:45 ت.غ)، وبالتالي وجد المصلون الذين حضروا صلاة الفجر مصحفاً محترقاً عند مدخل المسجد".

وأكّد أن الاتحاد تَقدَّم بشكوى جنائية بشأن الحادثة، مشيراً إلى أنه "بسبب انعكاس المصابيح الأمامية للسيارة وهي تقترب من بوابة المسجد، لم نستطع تحديد رقم لوحة السيارة أو عدد الأشخاص المتورطين في الهجوم".

من جهتها، فتحت السلطات المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب عمليات إحراق أو تدنيس للمصاحف في دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك إحراق مصحف مؤخراً أمام مسجد في السويد، وهو ما سمحت به الشرطة، مما أثار غضباً دولياً.

وشدّد القادة والسياسيون المسلمون على أن مثل هذه الاستفزازات ومحاولات تدنيس القرآن الكريم تنافي قوانين حرية التعبير.