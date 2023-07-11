سياسة
2 دقيقة قراءة
تجدد الاشتباكات بالخرطوم.. والأمم المتحدة: السودان يعيش حرباً أهلية وحشية
عادت الاشتباكات بعنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن السودان يعيش حالة حرب أهلية وحشية.
تجدد الاشتباكات بالخرطوم.. والأمم المتحدة: السودان يعيش حرباً أهلية وحشية
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم / صورة: AFP
11 يوليو 2023

تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم (وسط) ومدينتي الفاشر (غرب) والأُبيّض (جنوب).

وأفاد شهود عيان الثلاثاء بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في جنوب العاصمة الخرطوم، ومدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، ومدينة الأُبيّض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب).

وحسب الشهود، فإن الاشتباكات في مدينة الفاشر "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى"، دون تحديد لأعدادهم.

وأشاروا إلى أن المواطنين بحيّ "الوحدة" بالمدينة "خرجوا في مظاهرات إلى رئاسة الفرقة الخامسة التابعة للجيش السوداني، للمطالبة بالحماية من هجمات الدعم السريع".

وفي "الأُبيّض" ذكر الشهود أن مواطني المدينة "وصلوا إلى رئاسة الفرقة العسكرية للمطالبة بحسم تمرد قوات الدعم السريع".

غريفيث: السودان يعيش حالة "حرب أهلية وحشية"

من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن السودان يعيش حالة "حرب أهلية من أكثر أنواع الحروب وحشية".

وأضاف غريفيث، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن "العالم يحتاج إلى منتدى جديد لإجراء محادثات سعياً وراء وقف إطلاق النار في السودان".

جاءت تصريحات المسؤول الأممي بالتزامن مع لقاء زعماء المنطقة في إثيوبيا المجاورة بعد انهيار محادثات السلام بالسعودية في يونيو/ حزيران الماضي، فيما تقول مصر إنها ستستضيف الخميس زعماء من جيران السودان لبحث السلام، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين انطلق اجتماع اللجنة الرباعية لمنظمة "إيغاد" بأديس أبابا لبحث الأزمة في السودان، وسط مقاطعة من الجيش.

و"إيغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيوتي مقرّاً لها، وتضم إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا والسودان وجنوب السودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us