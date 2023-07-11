تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم (وسط) ومدينتي الفاشر (غرب) والأُبيّض (جنوب).

وأفاد شهود عيان الثلاثاء بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في جنوب العاصمة الخرطوم، ومدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، ومدينة الأُبيّض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب).

وحسب الشهود، فإن الاشتباكات في مدينة الفاشر "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى"، دون تحديد لأعدادهم.

وأشاروا إلى أن المواطنين بحيّ "الوحدة" بالمدينة "خرجوا في مظاهرات إلى رئاسة الفرقة الخامسة التابعة للجيش السوداني، للمطالبة بالحماية من هجمات الدعم السريع".

وفي "الأُبيّض" ذكر الشهود أن مواطني المدينة "وصلوا إلى رئاسة الفرقة العسكرية للمطالبة بحسم تمرد قوات الدعم السريع".

غريفيث: السودان يعيش حالة "حرب أهلية وحشية"

من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن السودان يعيش حالة "حرب أهلية من أكثر أنواع الحروب وحشية".

وأضاف غريفيث، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن "العالم يحتاج إلى منتدى جديد لإجراء محادثات سعياً وراء وقف إطلاق النار في السودان".

جاءت تصريحات المسؤول الأممي بالتزامن مع لقاء زعماء المنطقة في إثيوبيا المجاورة بعد انهيار محادثات السلام بالسعودية في يونيو/ حزيران الماضي، فيما تقول مصر إنها ستستضيف الخميس زعماء من جيران السودان لبحث السلام، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين انطلق اجتماع اللجنة الرباعية لمنظمة "إيغاد" بأديس أبابا لبحث الأزمة في السودان، وسط مقاطعة من الجيش.

و"إيغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيوتي مقرّاً لها، وتضم إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا والسودان وجنوب السودان.