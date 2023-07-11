أشاد الإعلام السويدي بقرار أنقرة إحالة بروتوكول انضمام استوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى البرلمان التركي.

ووصفت صحيفة "Expressen" في عددها الصادر الثلاثاء، قرار تركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو بـ"التاريخي".

من جانبه قال التليفزيون السويدي الرسمي "SVT"، إنه مع عضوية الناتو ستنتهي سياسة الحياد التي اتبعتها استوكهولم لمدة 200 عام.

وذكرت القناة أن البرلمان التركي سينظر في ملف عضوية السويد خلال فترة قريبة.

بدورها نقلت صحيفة "Aftonbladet" الخبر إلى قرائها تحت عنوان "تركيا قالت نعم لعضوية السويد في الناتو".

وأوضحت أن القرار التركي هذا صدر بعد مفاوضات مطوَّلة بين الأطراف المعنية.

أما صحيفة "Dagens Nyheter" فقالت إن تركيا تسير باتجاه التصديق على قرار انضمام السويد إلى الناتو.

إشادة دولية

من جانبه رحّب رئيس وزراء السويد أولوف كريسترسون بموافقة تركيا على انضمام بلاده إلى الناتو، واصفاً موقف أنقرة المستجد بأنه "يوم جيّد للسويد" و"خطوة كبيرة جدّاً".

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي "نخطو خطوة كبيرة نحو التصديق رسمياً على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيّد للسويد"، معرباً عن "سعادته الكبيرة" بالاتفاق الذي أعلنه الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

لحظة تاريخية

بدوره أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريح صحفي الاثنين، بقرار أنقرة.

وقال سوناك إنها "لحظة تاريخية للحلف تجعلنا جميعاً أكثر أماناً".

من جهته رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الخطوة.

وقال بايدن في بيان الاثنين: "مستعدون للعمل مع تركيا والرئيس أردوغان لتطوير الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وأضاف بايدن أنه يرحّب بالبيان الصادر عن تركيا والسويد والأمين العام للناتو ستولتنبرغ، بما في ذلك تَعهُّد الرئيس أردوغان بإحالة بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو إلى البرلمان التركي للموافقة عليه.

وأكّد أنه ينتظر بفارغ الصبر الترحيب بالسويد باعتبارها الحليف 32 في الناتو.

وأمس الاثنين أكد البيان الثلاثي لتركيا والسويد وحلف شمال الأطلسي أن أنقرة ستُحيل إلى البرلمان بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.