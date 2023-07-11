سياسة
2 دقيقة قراءة
مباحثات بين وزيرَي دفاع تركيا وأمريكا.. وبايدن يعتزم المضي بنقل F-16 لأنقرة
تحدث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي في قضايا إقليمية ودولية، وبحثا معاً عضوية السويد المحتمَلة بحلف شمال الأطلسي، وصفقة شراء أنقرة مقاتلات F-16 من واشنطن.
مباحثات بين وزيرَي دفاع تركيا وأمريكا.. وبايدن يعتزم المضي بنقل F-16 لأنقرة
وزيرا الدفاع التركي والأمريكي / صورة: AA
11 يوليو 2023

ناقش وزير الدفاع التركي يشار غولار مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا ثنائية وأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت زارة الدفاع التركية في بيان، إن غولار وأوستن بحثا القضايا الدفاعية والأمنية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين.

وطبقاً للبيان، بحث الجانبان عضوية السويد المحتملة بحلف شمال الأطلسي، وصفقة شراء أنقرة مقاتلات F-16 من واشنطن، وتحديث أسطولها الحالي من المقاتلات ذاتها.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، أن غولار وأوستن بحثا الأهداف الدفاعية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف.

ورحب الوزيران بالتعاون العسكري بين تركيا والولايات المتحدة الممتدّ منذ سنوات طويلة، وأشادا بـ"التعاون الوثيق" المتواصل بين البلدين، وفق البيان.

في سياق آخر قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم المضيّ قدماً في نقل مقاتلات F-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الأحد مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تناولا فيه ملف شراء تركيا مقاتلات F-16، وشكر أردوغان نظيره الأمريكي على دعمه طلب شراء تركيا مقاتلات F-16.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us