ناقش وزير الدفاع التركي يشار غولار مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا ثنائية وأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت زارة الدفاع التركية في بيان، إن غولار وأوستن بحثا القضايا الدفاعية والأمنية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين.

وطبقاً للبيان، بحث الجانبان عضوية السويد المحتملة بحلف شمال الأطلسي، وصفقة شراء أنقرة مقاتلات F-16 من واشنطن، وتحديث أسطولها الحالي من المقاتلات ذاتها.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، أن غولار وأوستن بحثا الأهداف الدفاعية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف.

ورحب الوزيران بالتعاون العسكري بين تركيا والولايات المتحدة الممتدّ منذ سنوات طويلة، وأشادا بـ"التعاون الوثيق" المتواصل بين البلدين، وفق البيان.

في سياق آخر قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم المضيّ قدماً في نقل مقاتلات F-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الأحد مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تناولا فيه ملف شراء تركيا مقاتلات F-16، وشكر أردوغان نظيره الأمريكي على دعمه طلب شراء تركيا مقاتلات F-16.